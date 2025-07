Tragedia al mare, uomo muore affogato a 55 anni: il motivo è straziante – Nel tardo pomeriggio di oggi, una giornata estiva sulla spiaggia libera di Francavilla al Mare si è trasformata in tragedia. Un uomo di 55 anni, Camillo Cantoli, residente a Crecchio, ha perso la vita nel tentativo di soccorrere due bambini in difficoltà tra le onde.

Secondo le prime ricostruzioni, Cantoli si trovava in spiaggia insieme alla compagna, al figlio di lei e a un cugino, entrambi di 9 anni. Il mare era leggermente agitato, ma non sembrava rappresentare un pericolo particolare. All’improvviso, i due minori hanno iniziato a mostrare segnali di difficoltà in acqua, probabilmente a causa di una corrente improvvisa oltre la zona sicura. Accortosi del pericolo, l’uomo si è lanciato in acqua per soccorrere i bambini e portarli a riva. Durante il tentativo di salvataggio, Camillo Cantoli ha accusato un improvviso malore e ha perso conoscenza mentre cercava di mantenere a galla i minori.

Intervento dei soccorsi e tentativi di rianimazione

L’allarme è stato dato immediatamente, richiamando l’attenzione dei bagnini dei lidi vicini, Lido Asteria e Lido Merope. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente: uno dei bambini è stato riportato a riva, mentre l’altro era riuscito autonomamente a mettersi in salvo. Anche Cantoli è stato recuperato e portato a terra in stato di incoscienza. Sulla spiaggia sono stati effettuati prolungati tentativi di rianimazione, incluso massaggio cardiopolmonare. Per alcuni istanti l’uomo ha ripreso conoscenza, ma è ricaduto subito dopo. Nonostante i numerosi sforzi, il personale non è riuscito a salvarlo.

