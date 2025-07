Home | Maxi incendio in Italia, treni in tilt: sospesa la circolazione

Maxi incendio in Italia, treni in tilt: sospesa la circolazione – Una giornata che resterà impressa a lungo nella memoria di chi l’ha vissuta. Così il sindaco di Chieuti, Diego Iacono, ha definito quanto accaduto lunedì 7 luglio e nelle ore successive: una vera e propria “giornata apocalittica”, travolta da un vasto incendio che ha colpito la zona della Statale 16 e la linea ferroviaria Foggia–Pescara, paralizzando i trasporti e seminando paura tra residenti e turisti. Le fiamme, alimentate da un vento teso e incessante, sono divampate nel pomeriggio di lunedì, alle 16:40 circa, e da allora non hanno dato tregua. La situazione è ancora sotto stretto monitoraggio da parte della Protezione Civile.

Treni fermi, disagi enormi: attivato il servizio sostitutivo

Ad avere la peggio, oltre al paesaggio devastato, è stato il traffico ferroviario, bloccato in un punto nevralgico della rete nazionale. Trenitalia ha sospeso la circolazione sulla tratta Pescara-Foggia, su indicazione dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il disservizio ha colpito in particolare Alta Velocità, Intercity e treni Regionali, che risultano limitati tra Bari e Pescara. Come spiegato dalla società ferroviaria, i passeggeri devono fare i conti con ritardi, cancellazioni e tratte ridotte. Per tamponare l’emergenza è stato attivato un servizio di bus sostitutivi, ma il disagio resta notevole.

Una decina i Frecciarossa e Intercity coinvolti

L’elenco dei treni interessati è disponibile sul sito ufficiale di RFI, mentre per ulteriori informazioni si può contattare l’assistenza clienti o rivolgersi alle biglietterie di stazione. Una decina di convogli, tra Frecciarossa e Intercity, risultano direttamente coinvolti dal blocco della linea. Nel frattempo, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia sono al lavoro da ore in più punti critici, in un intervento reso particolarmente complicato dalle condizioni climatiche e dalla vastità dell’incendio.

