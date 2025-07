Meteo, weekend da incubo con temporali e grandinate: crollano le temperature, ecco dove

Dopo una pausa dal caldo estremo, l’estate italiana torna a mostrare il suo volto più instabile e turbolento. Nel weekend del 12 e 13 luglio 2025, due differenti aree depressionarie metteranno alla prova la tenuta dell’anticiclone, riportando temporali intensi in Italia. Ma la tregua sarà breve: è atteso il ritorno del caldo africano, con temperature vicine ai 37°C. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.

Sabato 12 luglio: il Nord sotto osservazione, sole altrove

Il primo segnale di cambiamento arriverà già nella giornata di sabato 12 luglio, quando una nuvolosità irregolare inizierà a interessare il Nord Italia, con rovesci sparsi e temporali pomeridiani sulle Alpi e Prealpi. In serata l’instabilità potrebbe intensificarsi, coinvolgendo anche alcune zone di pianura.

Il Centro e il Sud godranno invece ancora di tempo stabile e soleggiato, complice la permanenza dell’anticiclone sulle basse latitudini mediterranee, che continua a garantire condizioni più stabili soprattutto sul Meridione. Attenzione, però: questa quiete durerà poco.

Domenica 13 luglio: maltempo diffuso e rischio grandinate

Sarà la giornata di domenica 13 luglio a segnare un netto peggioramento. La depressione iberica si sposterà verso l’Italia, determinando temporali intensi su molte regioni settentrionali. Particolarmente colpite saranno Liguria di Levante, Emilia Romagna e Triveneto, con rovesci forti, colpi di vento e grandinate sulla Val Padana orientale.

Il maltempo scivolerà poi verso il Centro Italia, interessando in particolare Toscana, Lazio e Umbria, dove sono attese precipitazioni intense e raffiche di vento. Alcuni fenomeni potrebbero estendersi fino a Marche e Abruzzo, pur attenuandosi in serata. Sardegna e Campania non saranno immuni, mentre il Sud Italia, in particolare le regioni ioniche, resterà più soleggiato e caldo.

