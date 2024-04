Vip italiani in lutto: la tragedia stamattina all’alba

Un uomo di 69 anni è morto carbonizzato durante un incendio scoppiato questa mattina, 5 Aprile 2024, intorno alle 6, in un appartamento in zona Prati a Roma. Il rogo al quarto piano di una palazzina al civico 10 di via Caposile. Sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Orrdine, l’ambulanza del 118 e un’auto medica. La vittima, come riportato da Roma Today, era l’unica persona all’interno di quella casa ed era anche conosciuta da molti vip, i quali sono rimasti senza parole davanti a questa notizia. (Continua a leggere dopo le foto)

Ernesto Tafuri, morto a Roma il dentista dei Vip: i fatti

Tragedia all’alba in via Caposile, nel quartiere Prati a Roma, dove a causa di un incendio divampato per cause ancora da accertare in un appartamento del quarto piano dello stabile al civico 10, un uomo ha perso la vita avvolto dalle fiamme. Sarebbe il proprietario di casa, Ernesto Tafuri, 70 anni, noto per essere il dentista dei Vip. Come riportato da Leggo, a nulla è servito l’intervento tempestivo dei Pompieri arrivati sul posto dalla vicina caserma intorno alle 6 con un’autoscala, un’autobotte e due squadre, per l’uomo non c’era più nulla da fare, il corpo era già carbonizzato, insieme a quello dei suoi gatti, di cui solo uno su quattro è stato tratto in salvo.

