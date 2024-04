Il mondo del cinema si stringe attorno alla famosa attrice, che ha appena perso suo padre. L’annuncio è arrivato da lei stessa tramite un post su Instagram con un messaggio ricco di amore e gratitudine. L’uomo se n’è andato all’età di 85 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e fan dell’attrice, che si stringono intorno a lei in questo momento così difficile.

Lutto per la famosa attrice

L’attrice statunitense Jennifer Garner, 51 anni, con un post su Instagram ha annunciato la morte del padre, William John Garner, ingegnere chimico dell’Union Carbide in Texas. L’uomo è morto sabato all’età di 85 anni e la figlia ha deciso di dedicargli parole d’amore a corredo di diverse foto di famiglia.

“Mio padre è morto serenamente sabato pomeriggio. Eravamo con lui e cantavamo Amazing Grace mentre ci lasciava (l’abbiamo salvato o l’abbiamo terrorizzato, domanda valida). Anche se non c’è nessuna tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa, so che il dolore è inevitabile, in agguato, dietro gli occhi di tutti“. Inizia così il lungo messaggio dell’attrice pubblicato nella giornata di lunedì. (continua dopo la foto)

Jennifer Garner lo ricorda per il suo “comportamento gentile e la forza silenziosa. Per come scherzava con un sorriso malizioso e per il modo in cui si è inventato il ruolo di papà tuttofare sempre paziente. Siamo grati per la sua etica del lavoro, la sua leadership e la sua fede. Ci sono così tante cose da dire su mio padre, io e le mie sorelle non finiremo mai di parlare, quindi abbiate pazienza, ma per oggi condivido questi ricordi con il mio ringraziamento per l’uomo, il padre e il nonno gentile e brillante che era, così come per l’eredità amorevole che ha lasciato.” L’ex moglie di Ben Affleck ha infine ringraziato i medici che si sono presi cura del padre e avergli permesso di passare più tempo insieme ai suoi affetti. (continua dopo la foto)

I messaggi di cordoglio

William John lascia la moglie Patricia Ann English, 59 anni, e le sue figlie Jennifer, Susannah e Melissa. Tantissime star di Hollywood hanno voluto mostrare vicinanza a Jennifer in un momento così difficile. “Le mie condoglianze. Abbiamo fatto lo stesso per papà, un amore infinito“, ha commentato Sharon Stone. Zoe Saldaña ha scritto: “Le nostre più sincere condoglianze a te e alla tua famiglia”. “Mi dispiace così tanto Jen. Tanto amore a te e alla tua famiglia“, è il commento di Jennifer Aniston.