Simona Ventura, lo straziante annuncio del compagno sulla malattia

Nello scorsa edizione di “Ballando con le Stelle”, il compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare tutta la verità sulla sua malattia. La sua confessione ha emozionato il pubblico. Adesso il futuro marito della nota conduttrice televisiva torna sulla sua malattia e si lascia andare ad una nuova confessione. (Continua…)

Giovanni Terzi malattia

Giovanni Terzi soffre di dermatomiosite, malattia infiammatoria autoimmune caratterizzata da un’infiammazione dei muscoli, che causa debolezza, e da lesioni tipiche della pelle. Nel caso di Terzi sono coinvolti anche organi interni come i polmoni. La dermatomiosite, oltre ai polmoni, può coinvolgere anche esofago e cuore. Possono comparire anche difficoltà respiratorie, problemi di deglutizione e digestione. La dermatomiosite è una malattia rara che colpisce 4 casi su 100.000 persone. Non esiste una cura definitiva ma solo trattamenti che possono eliminare l’eruzione cutanea e aiutare a ritrovare la forza. (Continua…)

La confessione a “Ballando con le Stelle”

Il compagno di Simona Ventura ha deciso di uscire allo scoperto durante la scorsa edizione di "Ballando con le Stelle", che l'ha visto protagonista insieme alla ballerina professionista Giada Lini. In una delle puntate del talent show di Milly Carlucci, Giovanni ha cercato di porre al centro dell'attenzione la sua malattia e soprattutto l'importanza della ricerca. Il compagno di Simona Ventura ha detto al centro dello studio: "Ho perso il 45% dei polmoni per una malattia genetica. Il pensiero va a mia mamma che per lo stesso motivo in tre anni se n'è andata". Adesso, a distanza di qualche mese, Giovanni Terzi torna sulla sua malattia e si lascia andare ad una nuova confessione.