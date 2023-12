Una serie di cantanti, attori, comici e sportivi si lanciano in una energica competizione in cui imparano l’arte del ballo, gareggiando in coppia con i maestri professionisti del programma. Sono queste le caratteristiche alla base di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso della diretta di ieri sera, 9 Dicembre 2023, è andato in scena anche un momento decisamente emozionante, ovvero la proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura. La reazione della conduttrice è stata struggente. (Continua a leggere dopo la foto)

“Ballando con le Stelle”, Giovanni Terzi chiede in sposa Simona Ventura: la reazione è struggente

Momento emozionante nella puntata del 9 dicembre di Ballando con le Stelle 2023: Giovanni Terzi ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo. Dopo l’esibizione della concorrente, Terzi è rientrato in studio e davanti ai genitori di lei le ha fatto la proposta di matrimonio. La conduttrice, in lacrime per l’emozione, ha detto sì. Il giornalista ha preso parola: “Mi sono trovato benissimo con tutti voi, volevo in questo luogo dire una cosa a Simona, che mi ha cambiato la vita”. Il concorrente ha poi tirato fuori un anello e ha chiesto alla conduttrice di diventare ufficialmente sua moglie, svelando anche la data delle nozze: “Il 6 luglio, davanti a tutti voi, vuoi diventare mia moglie?”. Simona Ventura è scoppiata in lacrime e ha subito detto sì. Milly Carlucci si è emozionata: “Sono felice, è un’emozione bellissima”. Poi è intervenuto anche Mariotto: “Posso fare da testimone?”. Un momento emozionante di cui la coppia parlava già da tempo: recentemente infatti aveva fatto sapere che il loro grande giorno sarebbe stato nel 2024. (Continua a leggere dopo la foto)

Il fidanzamento in diretta di #GiovanniTerzi e #SimonaVentura 💍

Congratulazioni 👩‍❤️‍👨

Noi di #BallandoConLeStelle siamo testimoni di questo momento💫 pic.twitter.com/GxAzlmc4qo — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 9, 2023

Un amore pronto per il grande passo

Solo qualche settimana fa, ospiti di Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, Giovanni Terzi e Simona Ventura avevano raccontato il loro primo incontro e parlato anche delle nozze, che già da diverso tempo sono in programma, “Dimmi la verità, quando accade?”, aveva chiesto il conduttore al giornalista. “Nel 2024. Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che noi sappiamo la data, però sinceramente l’abbiamo definita due volte ed è successo di tutto. A tre mesi dalla data, la faremo sapere“, aveva risposto lui. La conferma è invece arrivata questa sera, sabato 9 dicembre 2023, in diretta a Ballando con le Stelle: le nozze tra la Ventura e il suo compagno saranno celebrate ufficialmente il 6 luglio 2024.