Durante la puntata di ieri, sabato 2 dicembre 2023, di Ballando con le stelle Wanda Nara ha ammesso di iniziare a sentire la stanchezza. Prima dell’esibizione, come di consueto, è andato in onda il filmato che racconta come la concorrente ha vissuto la sua settimana. Wanda è subito scoppiata a piangere perché si sente sotto stress e le mancano i figli. Nonostante ciò, ha dato il massimo nella sua performance. Non secondo Guglielmo Mariotto, che ha fatto un commento infelice nei confronti della showgirl argentina. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Ciao Darwin”, il dettaglio non passa inosservato al pubblico: Paolo Bonolis beccato a farlo

Leggi anche: Ida Platano, tutta la verità su lei e Alessandro: “Come è finita davvero”

“Ballando con le stelle”, Wanda Nara scoppia in lacrime

Per la showgirl questa settimana è stata complicata e lo stress ha preso il sopravvento. “La stanchezza si inizia a sentire, sento la pressione che devo fare vedere sempre di più ma ogni settimana mi sento che più di questo non riesco. Sono crollata, ho sottovalutato l’allenamento che sto facendo, che è duro – ha raccontato Wanda a proposito della settimana appena trascorsa -. Questo percorso ti rende per forza più forte perché ti ritrovi a lottare con una cosa nuova. Nel mio caso è una sfida a me stessa e alle mie paure. La settimana scorsa ho sentito tutto questo, più la stanchezza, più i bambini che mi hanno chiesto se tornavo a casa a Natale. La mia più piccola ha preso uno in un compito e due in un altro, perché io non ci sono”, ha detto con le lacrime agli occhi. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Ciao Darwin”, chi è la Madre Natura della seconda puntata

Leggi anche: “Grande Fratello”, scoppia una furiosa lite tra i concorrenti: Beatrice fuori di sé

“Ballando con le stelle”, la pesante critica di Mariotto a Wanda Nara

Wanda e Pasquale si sono esibiti ma non hanno convinto Mariotto, che li ha subito criticati. “Pasquale sembra violento, non c’è l’amore che io ho notato, anche se siete in pochi a notare quanto è fluido il ballo quando c’è l’amore. Questo è una sv**ina in un ascensore per due piani. Io non l’apprezzo come l’apprezzate voi, perché per me è troppo violenza, preferisco cose più romantiche”, ha detto il giudice. L’unica esibizione che ha gradito infatti, è stata quella di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, a suo parere la sola che gli ha trasmesso l’idea dell’amore. (Continua dopo le foto)

Gli altri giudici su Wanda Nara

Se Wanda non ha convinto Mariotto, gli altri invece hanno apprezzato la performance della showgirl. “Siete la dimostrazione che non serve l’amore per trasmettere l’idea della coppia che balla”, ha commentato Zazzaroni, lanciando una frecciatina a Mariotto. Carolyn Smith si è detta sconvolta dalle parole di Mariotti e ha elogiato Wanda. “Avete fatto un’esibizione fantastica, non voglio sentire la parola violenza, soprattutto in questo momento. Ero talmente presa dall’esibizione che non ho pensato a cosa dire poi”. Anche Selvaggia Lucarelli è rimasta colpita dal talento di Wanda e non solo. “Stai tranquilla, i tuoi figli possono prendere 2, 1, ma la migliore scuola è avere una mamma libera”, l’ha rassicurata. “Io la penso come te”, ha risposto l’argentina, “Ho cinque figli, ognuno di loro ha un carattere diverso e lavoro molto con loro sulla personalità e soprattutto con Francesca e Isabela, perché siano libere di scegliere quello che vogliono fare, in un mondo che è difficile, ancora, per noi donne”.