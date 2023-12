“Grande Fratello”, scoppia una furiosa lite tra i concorrenti: Beatrice fuori di sé

Come sempre all’interno della casa del Grande Fratello non mancano le liti. Questa volta sono tre i concorrenti coinvolti nella furiosa litigata, durante la quale sono volate anche parole grosse. Che dire? La convivenza è davvero difficile già tra conoscente, figuriamoci tra perfetti sconosciuti costretti a vivere insieme per sopravvivere ad un gioco. Quella di oggi, venerdì 1° dicembre 2023, è stata una mattinata parecchio movimentata dentro la casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lite furiosa tra Beatrice Mirko e Letizia

Al Grande Fratello 2023 è andata in scena oggi 1 Dicembre 2023 una brutta lite tra Beatrice, Mirko e Letizia. Al centro della discussione Beatrice Luzzi che se l’è presa con Mirko Brunetti e Letizia Petris per un motivo in particolare. Durante la notte qualcuno ha disturbato il sonno dell’attrice e lei ovviamente non l’ha fatta passare liscia. Appena svegliata Beatrice ha cercato di chi capire chi fosse visto che non era riuscita a distinguere la voce di chi rideva “a crepapelle”. Inizialmente la discussione si è mantenuta su livelli pacati, ma ben presto è degenerata. Bea ha chiesto a Perla Vatiero se fosse stata lei ad alzare la voce di notte, ma la ragazza ha negato affermando che erano stati in tanti a ridere in modo forte. Beatrice non trovando il colpevole ha iniziato ad agitarsi. Mirko è intervenuto a difesa di Perla invitando l’attrice a darsi una calmata, ma non c’è stato niente da fare: “Ma è così mostruoso trovare la persona che ha esagerato? Un conto è divertirsi e fare i comizi e ridere a bassa voce, un conto è ridere a crepapelle”. A quel punto ha detto la sua anche Letizia Petris ed è successo il putiferio.(Continua a leggere dopo la foto)

…e nel bel mezzo della discussione, arriva la rivelazione di Fiordaliso! 🚨 #GrandeFratello pic.twitter.com/HUxq8dSHuU — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 1, 2023

Una litigata senza precedenti

Il sonno della nota attrice italiana, Beatrice Luzzi, non deve essere disturbato altrimenti lei si agita ed è quello che è successo questa mattina nella casa del Grande Fratello. Dopo l’intervento di Mirko, la parola è passata a Letizia la quale ha detto: “Bea, posso dirti che sono tre mesi che non ti vedo felice, sei sempre incata”. Dopo queste parole, Beatrice si è scagliata come una furia contro di lei: “Tu sei una stro**a dire che sono sempre inca**ata”. Letizia ha subito intimato all’attrice di smetterla: “Basta, basta, mi sono appena svegliata, non mi rompere le scatole”. Niente da fare, Letizia non ha voluto scusarsi con Beatrice che ha continuato invano a cercare chi fosse il responsabile delle risate a crepapelle nella notte. La lite ha scatentato anche numerose reazioni sui social con alcuni utenti che si sono schierati a favore di Beatrice: “Questo video si intitola “Beatrice immune” Daje a salvarla da sti bimbimin*** daje tutti”. Non tutti, però, sono dalla sua parte: “Ma se è Beatrice la mela marcia della Casa… fate ridere”. Nel frattempo Fiordaliso ha rivelato il nome della colpevole ovvero Grecia, come mostrato dal GF stesso su X.