Pronostico e statistiche ATP Gstaad: Passaro e Wawrinka protagonisti

Il mese di luglio prosegue a ritmo serrato per il circuito del tennis, con particolare attenzione agli appuntamenti europei su terra rossa. Dopo l’entusiasmo suscitato dal recente Wimbledon, il calendario ATP prevede due eventi di rilievo: il 250 di Bastad in Svezia e il 250 di Gstaad in Svizzera. Questi tornei rappresentano un’occasione importante sia per i giovani emergenti sia per i veterani desiderosi di rilancio, oltre a fornire spunti interessanti per analisi e pronostici sulle partite in programma il 15 luglio.

Statistiche e pronostico sui principali match di Gstaad

Il torneo di Gstaad vede protagonisti sia nomi affermati che giovani in cerca di conferme. L’assenza di Matteo Berrettini, vincitore dell’edizione precedente, pesa sul tabellone, ma la presenza di Casper Ruud, già due volte trionfatore qui (2021 e 2022), assicura spettacolo e competitività. Tra i favoriti anche Alexander Bublik e Pedro Martinez. Di particolare interesse il match tra il giovane spagnolo Martin Landaluce e il veterano David Goffin: Landaluce arriva da buoni risultati nei Challenger, mentre Goffin sta cercando di ritrovare la forma dopo un periodo difficile a causa di infortuni.

Stan Wawrinka , a 40 anni, debutta contro Alexander Shevchenko : il kazako ha vinto l’ultimo precedente, ma la terra svizzera potrebbe favorire il campione di casa.

, a 40 anni, debutta contro : il kazako ha vinto l’ultimo precedente, ma la terra svizzera potrebbe favorire il campione di casa. Arthur Rinderknech affronta Francesco Passaro : l’italiano ha già superato il francese sulla stessa superficie nel 2024 e le quote indicano un match equilibrato (1.99 per Rinderknech, 1.76 per Passaro secondo Lottomatica).

affronta : l’italiano ha già superato il francese sulla stessa superficie nel 2024 e le quote indicano un match equilibrato (1.99 per Rinderknech, 1.76 per Passaro secondo Lottomatica). Il derby argentino tra Comesana e Trungelliti si prospetta combattuto e potrebbe andare al terzo set.

e si prospetta combattuto e potrebbe andare al terzo set. Attenzione anche al confronto tra Cerundolo e Struff, con l’argentino che, seppur non favorito, ha mostrato solidità sulla terra.

Match Vincente secondo i pronostici Quota più bassa Rinderknech – Passaro Passaro 1.59 Shevchenko – Wawrinka Wawrinka – Landaluce – Goffin Landaluce –

Le analisi suggeriscono che i veterani come Wawrinka e Goffin possono ancora dire la loro, ma la freschezza dei giovani potrebbe sorprendere. In generale, chi cerca quote di valore può guardare a match equilibrati come Rinderknech-Passaro, con i bookmaker che offrono moltiplicatori molto vicini tra loro.

In conclusione, la giornata del 15 luglio a Gstaad promette emozioni tra giovani emergenti e veterani in cerca di riscatto. Le quote per Passaro oscillano tra 1.59 e 1.76, mentre altri match propongono margini interessanti per chi segue le statistiche e valuta le condizioni attuali dei giocatori. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!