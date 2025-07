Home | Mara Venier, in bilico il futuro in Rai: dove potremmo vederla

Mara Venier, volto iconico della domenica televisiva italiana, è al centro di un vero e proprio terremoto mediatico. Nonostante la sua presenza alla guida della prossima edizione di Domenica In sia stata annunciata ai palinsesti Rai, nelle ultime ore si fa sempre più concreta l’ipotesi di un clamoroso addio alla Rai. Dietro questa possibile svolta si celano questioni contrattuali, malumori e nuovi assetti che potrebbero rivoluzionare la domenica televisiva.

Il nodo contrattuale e l’accordo con Fazio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero e successivamente confermato da Fanpage.it, sarebbe stato raggiunto un accordo tra Mara Venier e Fabio Fazio per una partecipazione fissa della conduttrice al programma Che Tempo Che Fa. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un duro colpo per la Rai. Tuttavia, c’è un ostacolo di non poco conto: il contratto attuale di Mara Venier, in scadenza tra poche settimane, è in regime di esclusiva con la Rai e vieta presenze fisse su emittenti concorrenti.

L’unico modo per rendere possibile la presenza della conduttrice sul Nove sarebbe una modifica sostanziale del contratto o la sua mancata rinnovazione, cosa che renderebbe Venier libera da ogni vincolo. Al momento, però, nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, alimentando così un clima di attesa e tensione.

Il rischio per la Rai e l’ombra di un addio

Quale sarebbe il vantaggio per Viale Mazzini nel permettere a Mara Venier di sedersi ogni domenica al tavolo di Fazio, poche ore dopo aver salutato il pubblico di Domenica In? La risposta è semplice: nessuno. Anzi, sarebbe un boomerang comunicativo. L’“arrivederci” di zia Mara su Rai 1 si trasformerebbe in una sorta di velato invito al telespettatore a seguirla sul Nove, creando una pericolosa fuga di pubblico proprio nella fascia in cui la Rai punta a consolidare la propria leadership.

Inoltre, la scelta dell’agente – lo stesso che da anni cura la carriera di Fabio Fazio – ha aggiunto ulteriore pepe alla vicenda, facendo pensare a una strategia orchestrata per traghettare Venier verso Warner Bros. Discovery, dove Fazio ha già trovato terreno fertile.

