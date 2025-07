Mara Venier, a rischio la partecipazione al programma: “Problemi con la Rai” – Il suo nome è sinonimo di domenica pomeriggio, ma presto Mara Venier potrebbe cambiare giorno, orario e soprattutto rete. Stando a quanto riportato inizialmente da Il Messaggero e poi approfondito da FanPage.it, la conduttrice veneta sarebbe vicina a un accordo per entrare nella squadra di “Che Tempo Che Fa”, il talk di Fabio Fazio ora in onda sul canale Nove. Un colpo di scena che, se confermato, segnerebbe un clamoroso passaggio da Rai a Warner Bros. Discovery. E stavolta le indiscrezioni sembrano tutt’altro che campate in aria.

Le trattative ci sono, e sono molto avanzate

Nonostante nessuna conferma ufficiale sia arrivata da parte della diretta interessata, FanPage.it ha fatto luce sulla vicenda, parlando con fonti vicine al dossier. Il verdetto? “Da quanto apprendiamo, le trattative dovrebbero essere in fase molto avanzata…”. La presenza della Venier non sarebbe quindi una semplice ospitata, ma una partecipazione fissa, con la sua proverbiale verve pronta a inserirsi nel contesto informale, ma ricercato, del programma di Fazio.

Ma c’è un ostacolo: il contratto con la Rai

Il problema, però, è contrattuale. Mara Venier, storica padrona di casa di Domenica In, è attualmente legata alla Rai da un contratto di esclusiva, che le consente solo partecipazioni occasionali su altre reti. Come ha svelato ancora FanPage.it, “lei ha un contratto di esclusiva, che contempla solo sporadiche presenze in programmi trasmessi da altre emittenti…”. Tradotto: nessuna possibilità, allo stato attuale, di partecipare in modo stabile a Che Tempo Che Fa. Difatti “il suo contratto con la Rai non consente questo tipo di collaborazione fissa…”.

