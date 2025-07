Camilla compie 78 anni e il gesto di Meghan lascia tutti a bocca aperta

La regina Camilla compie 78 anni e il gesto di Meghan Markle lascia tutti a bocca aperta. Nel giorno del compleanno della regina consorte inglese, qualcosa si è mosso – e non solo tra le siepi impeccabili della sua residenza di campagna. I festeggiamenti per i suoi 78 anni, celebrati con una nuova foto ufficiale diffusa da Buckingham Palace, hanno riportato l’attenzione sulla sovrana e, inevitabilmente, sulle delicate – e spesso imprevedibili – dinamiche della famiglia reale britannica. Una data simbolica che ha fatto da sfondo a un gesto tanto curioso quanto chiacchierato da parte di Meghan Markle. Un’azione apparentemente innocente ma che, complice il tempismo perfetto, ha acceso subito i radar dei fan più attenti e sospettosi.

Compleanno regina Camilla: una foto, un giardino, un messaggio

Per celebrare il compleanno della consorte del re Carlo, i canali ufficiali della royal family hanno pubblicato una nuova immagine della regina Camilla, scattata dal fotografo Chris Jackson nei giardini della sua amata Raymill House, nel Wiltshire. L’abito verde a fantasia, il sorriso rilassato e l’inquadratura intima: nulla è lasciato al caso. Un ritratto che, come spesso accade con le fotografie reali, parla tra le righe. Camilla viene mostrata lontana dalla formalità dei palazzi, immersa nel verde del suo rifugio personale, quello acquistato nel 1996 dopo il divorzio da Andrew Parker Bowles e mai abbandonato, nemmeno dopo il matrimonio con Carlo.

È proprio questa cornice a dare forza all’immagine: Raymill non è solo una casa, ma un simbolo di autonomia, di equilibrio personale, di una regalità che non ha bisogno di troni per mostrarsi. E non è un caso che l’altro scatto diffuso nei giorni precedenti la ritraesse con il cane Moley, un trovatello adottato a Battersea, rifugio con cui Camilla collabora da tempo. Segnali, forse, di una sovrana sempre più centrale, ma fedele al suo stile discreto.

Meghan Markle: un brindisi ambivalente nel giorno sbagliato (o giusto?)

Mentre Londra celebrava la sovrana, a Los Angeles andava in scena una storia Instagram che ha fatto molto rumore. Meghan Markle, nel tardo pomeriggio californiano (quando nel Regno Unito era già il 17 luglio), ha condiviso un video in cui apre una cassa contenente tre bottiglie del suo nuovo rosé, “As Ever”. La didascalia? «Mando i miei migliori auguri di buon compleanno (sia alle mie amiche vicine che a quelle lontane)». Nessun riferimento diretto, certo. Ma i social non hanno bisogno di nomi espliciti per accendersi.

Il gesto, nel giorno del compleanno della regina Camilla, è sembrato a molti più che una semplice coincidenza. Anzi, ha immediatamente alimentato le teorie su un possibile tentativo – sottile ma calcolato – di avvicinamento da parte di Meghan verso la famiglia reale. Un cambio di tono che non passa inosservato, soprattutto dopo anni di interviste incendiarie, documentari e memorie esplosive. Il pubblico, però, resta diviso: chi legge il gesto come una mano tesa, chi lo considera solo una mossa di marketing ben orchestrata.

