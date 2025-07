Matrimonio Bezos, retroscena choc: gli ospiti erano estenuati, ecco da cosa

Un matrimonio da favola, celebrato a Venezia con abiti firmati, ospiti stellari e tre giorni di festeggiamenti. Così Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno pronunciato il loro “sì”, trasformando l’evento in un vero spettacolo mediatico. Ma dietro lo scintillio e le foto patinate, emergono i primi retroscena: invitati stremati, imprevisti logistici, e persino un dress code ignorato. Ecco tutti i dettagli (e i segreti) del matrimonio che ha fatto parlare il mondo.

Lauren Sanchez e 27 abiti: lo show (griffato) della sposa

Se qualcuno avesse dubbi su chi fosse la vera protagonista della cerimonia, basti sapere che Lauren Sanchez ha indossato ben 27 abiti bianchi firmati da case di moda internazionali. Un trionfo di stile, lusso e haute couture che ha accompagnato la sposa per ogni singolo evento. Uno dei dettagli che ha fatto scalpore?

Una borsa d’oro, vera chicca fashion che ha confermato il tono ultra-lussuoso dell’intero weekend. D’altronde, da uno degli uomini più ricchi del pianeta e da una donna con un fiuto mediatico impeccabile, non ci si poteva aspettare nulla di meno che l’eccesso spettacolare.

Il party “Dolce Notte”: pigiama party mancato

Tra gli eventi iconici del matrimonio Bezos–Sanchez, impossibile non citare la festa finale Dolce Notte, pensata come un raffinato pigiama party con tanto di dress code specifico. Ma le cose non sono andate secondo i piani. Lauren Sanchez, invece di indossare qualcosa di “notturno”, ha optato per un abito rosa ricamato a mano firmato Versace.

Kim Kardashian ha stupito con un maxi dress iper sensuale abbinato a autoregenti in vista, mentre Vittoria Ceretti ha scelto uno slip dress di seta da red carpet. Il risultato? Più che una festa in pigiama, una sfilata di alta moda degna di Hollywood. Resta il dubbio: gli sposi avevano previsto questa deviazione dal tema o si aspettavano davvero un evento più informale? Per ora, nessuna risposta ufficiale, ma una cosa è certa: il dress code è stato elegantemente ignorato da tutti. Ma c’è un altro aspetto che ha reso il matrimonio estenuante per gli ospiti.

