Home » “Ballando con le stelle”, italiani in lacrime: Simona Ventura non trattiene l’emozione

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di “Ballando con le Stelle“, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Come nella prima puntata, anche ieri non sono mancati i momenti emozionanti. Il pubblico era in lacrime per il racconto di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura. Anche la famosa conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione. (Continua…)

“Ballando con le Stelle”, Giovanni Terzi emoziona il pubblico

Nella puntata di ieri sera di “Ballando con le Stelle”, Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, ha emozionato il pubblico. Più che per la sua performance sul palco, dove Giovanni deve ancora curare qualche imperfezione, il compagno della famosa conduttrice televisiva ha emozionato i telespettatori con il racconto della sua storia. Giovanni ha parlato della sua malattia e le sue parole sono state molto forti. Anche la compagna non è riuscita a trattenere l’emozione. (Continua…)

Le sue parole

Nel video di presentazione della sua esibizione, Giovanni Terzi ha spiegato: “Io ho già vinto con la prima puntata, perché tre anni fa mi hanno trovato una malattia rara, genetica, che aveva mia madre, che mi uccide lentamente i polmoni. Ho perso il 45% dei polmoni, non può migliorare ma deve fermarsi. Mi ha molto spaventato, ho pensato subito a mia madre, che in tre anni se n’è andata via. Ho pensato al mio momento, proprio adesso che sono innamorato, che stiamo tutti bene, proprio ora capita tutto questo. Ricordando la sofferenza di mia madre ho detto che se io sono così voglio andare via, non voglio darti un problema“. Il suo racconto è stato molto emozionante. (Continua…)

La malattia di Giovanni Terzi

Giovanni Terzi soffre di dermatomiosite amiopatica. Si tratta di una forma particolare di miosite che colpisce generalmente i polmoni. In seguito possono mostrarsi anche alcuni coinvolgimenti a livello muscolare, a volte accompagnate anche da forme tumorali. Colpisce generalmente il sesso femminile in età adulta, ma non mancano casi negli uomini e soprattutto può essere trasmissibile geneticamente. A “Ballando con le Stelle”, Terzi ha raccontato: “Per ora la malattia si è fermata, sto meglio, provo fatica ma è una fatica sana e questo è solo grazie alla ricerca scientifica. Hanno permesso a me che non mi mancasse l’aria mentre ballavo“.