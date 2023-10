Ancora qualche ora e su Ra1 uno andrà in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che accoppia ballerini professionisti a volti noti dello spettacolo, per una competizione a ritmo di danza. A La volta Buona, Milly ha anticipato alcuni retroscena della puntata di questa sera, in più ha rivelato che è già arrivato il primo infortunio. Vediamo di chi si tratta.

Il primo infortunato di Ballando

A competere, in questa edizione, 12 coppie formate da volti noti come: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, fidanzati da anni, parteciperanno come due concorrenti separati, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Teo Mammucari, Lorenzo Tano, Lino Banfi e Wanda Nara. Nella scorsa puntata sono finiti allo spareggio le coppie formate da Rosanna Lambertucci-Simone Casula e Antonio Caprarica-Maria Ermachkova. Il giudizio finale, comunque, spetterà al pubblico da casa, chiamato a votare sui social o attraverso i profili ufficiali di Ballando. Mentre i ballerini per una notte di questa sera saranno i Pooh. (continua dopo la foto)

“Eravamo qui in sala a fare le prove” – ha spiegato Milly Carlucci a Caterina Balivo -. “In pista c’è Giovanni Terzi che si stava preparando per provare il suo brano. Siamo prontissimi per la seconda puntata con i Pooh come ballerini per una notte. Saranno tutti e quattro sulla pista di Ballando con le stelle. Per noi è un momento bellissimo anche perché siamo tutti fan dei Pooh. In apertura abbiamo lo spareggio tra Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica“(continua dopo la foto)

Chi si è fatto male a Ballando

La Carlucci con dispiacere ha annunciato che tra i concorrenti c’è stato il primo infortunato: “Devo dare una notizia perché Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba“. Poi ha aggiunto: “Sono cose che possono succedere, gli stiramenti succedono. Adesso dobbiamo fare gli scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare e non lo faremo. Antonio ci tiene tanto a restare in gara e l’ha detto. Mi ha proprio detto “Milly io non voglio uscire”. Io gli ho detto che vedremo con il pezzo perché era un quick step. In pratica è un ballo tutto saltato. Adesso dovrà camminare invece che saltare“. Non ci resta che aspettare questa sera, sabato 28 ottobre, alle 20:35 su Rai 1 per scoprire cosa dicono i medici e se Caprarica potrà restare in gara.