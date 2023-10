Ieri sera è andata in onda la prima puntata dei live di “X Factor“, famoso talent show in onda su Sky Uno. Non sono mancati i colpi di scena. Morgan, come al solito, assoluto protagonista della serata. L’artista ha sbottato contro i suoi colleghi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. “Stro**i“, ha esclamato, lasciando a bocca aperta tutti. (Continua…)

“X Factor”, cos’è successo nella puntata di ieri

Nella prima puntata dei live di “X Factor” sono stati annunciati i primi eliminati di questa nuova edizione del famoso talent show. Ad abbandonare il programma sono stati gli Animaux Formidables, duo appartenente alla squadra di Morgan. L’artista è stato l’assoluto mattatore della prima puntata dei live. Egli, infatti, non ha digerito l’eliminazione dei suoi cantanti e se l’è presa con i suoi colleghi. A placare la polemica ci hanno pensato proprio gli Animaux Formidables, che hanno strappato l’applauso del pubblico. (Continua…)

La discussione tra Morgan, Ambra e Dargen

Al ballottaggio nella prima puntata dei live di “X Factor” sono andati gli Animaux Formidables di Morgan e Asia della squadra di Fedez. A decidere le sorti dei concorrenti, dunque, sono stati Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, visto che Morgan e Fedez hanno votato per i propri allievi. Ambra e Dargen hanno deciso di eliminare gli Animaux Formidables, scatenando l’ira di Morgan. L’artista li ha addirittura chiamati “stro**i” e li ha accusati di scorrettezza. Morgan avrebbe voluto che a decidere fosse stato il pubblico. (Continua…)

La risposta degli Animaux Formidables

L’ultima parola è spettata proprio agli Animaux Formidables, che hanno placato gli animi, guadagnarsi l’applauso da parte del pubblico. “Asia meritava di passare, noi siamo contenti così“, hanno dichiarato. Siamo solo alla prima puntata dei live, ma le scintille non mancano e ovviamente vedono come protagonista Morgan.