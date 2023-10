Fedez, ecco i nomi di chi potrebbe sostituirlo a “X Factor” – Sono in leggero miglioramento le condizioni di salute di Fedez, ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano dallo scorso giovedì 28 per via di un’emorragia interna che è stata determinata da due ulcere intestinali. Dopo il nuovo episodio di sanguinamento di domenica la situazione rimane delicata. Non si sa ancora per quanto tempo il rapper resterà ricoverato: per questa ragione qualcuno ha cominciato ad ipotizzare che Fedez possa essere sostituito ad “X Factor”. (continua a leggere dopo le foto)

Non è escluso che Federico Leonardo Lucia possa trascorrere il suo compleanno, che cade il 15 ottobre, in ospedale. E il 26 partiranno anche i live di “X-Factor”. Il rapper milanese sarà sostituito? «Sta un po’ meglio, così così», ha detto ai cronisti la madre del cantante lunedì sera, uscendo dall’ospedale. Al fianco del giovane Chiara Ferragni, tornata d’urgenza dalle sfilate di Parigi. Non l’ha lasciato mai solo al reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli. I fan, che sperano in un celere recupero, ora si chiedono quando Fedez tornerà al lavoro. Le puntate di “X Factor”, in onda su Sky Uno e in replica su Tv8, sono tutte registrate. (continua a leggere dopo le foto)

Domani sera 5 ottobre andrà in onda il primo Bootcamp di X Factor 2023, la quarta puntata dall’inizio del programma. Ci sarà Fedez, visto che le puntate sono registrate e lo saranno per altre tre settimane. Un possibile problema potrebbe verificarsi a partire dal 26 ottobre, data in cui dovrebbe partire il live di “X Factor”. E intanto qualcuno avanza ipotesi di possibili sostituti, ma nulla è certo. Può darsi infatti che Fedez possa riprendere il suo posto, in remoto o dal vivo. (continua a leggere dopo le foto)

Il rapper milanese è ancora ricoverato: condizioni in leggero miglioramento

Scrive “The Social Post”: “Accanto a Morgan, Ambra e Dargen D’amico i rumors indicano la sostituzione del suo collega-amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono rasserenati, come conferma anche l’uscita della hit estiva ‘Disco Paradise’, insieme ad Annalisa. Anche quest’ultima potrebbe essere una delle papabili sostitute di Fedez a X-Factor. Da Sky, nel frattempo, non arrivano conferme né smentite, ma si attende per prima cosa che Federico stia meglio e si rimetta quanto prima”.