Fedez ricoverato per emorragia interna: cos’è e quali sono le cause

Fedez ricoverato. Il noto cantante è finito nuovamente in ospedale. È successo ieri e la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Per fortuna non si tratta nuovamente di tumore. Federico Lucia, in arte Fedez, è stato ricoverato per due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Il cantante ha rischiato grosso, ma per fortuna l’intervento dei medici è stato tempestivo. Adesso le sue condizioni sono in netto miglioramento. (Continua…)

Fedez ricoverato per due ulcere

Il noto cantante Fedez è stato ricoverato in ospedale nella giornata di ieri. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo il calvario dovuto al tumore al pancreas, nessuno si sarebbe aspettato che l’artista sarebbe finito nuovamente in ospedale. Questa volta, per fortuna, non si è trattato di tumore, bensì di due ulcere, che gli hanno causato un’emorragia interna. Fedez ha rischiato lo stesso, ma per fortuna l’intervento dei medici è stato tempestivo. Adesso le sue condizioni sono in netto miglioramento e presto tornerà ad abbracciare la sua famiglia. (Continua…)

Fedez ricoverato per emorragia interna: cos’è

Come dicevamo, Fedez è stato ricoverato a causa di due ulcere, che gli hanno causato un’emorragia interna. Un’ulcera gastrointestinale è una lesione che può essere a carico dell’esofago, dello stomaco o dell’intestino e che si manifesta quando le difese e i meccanismi di riparazione della mucosa gastrica o del duodeno sono indeboliti. L’emorragia interna, come nel caso di Fedez, avviene quando il problema è molto grave ed in genere è associato all’ulcera peptica. In questi casi è richiesto il ricorso urgente a cure mediche. (Continua…)

Le cause

Le ulcere possono insorgere a qualsiasi età, addirittura anche nel periodo neonatale e durante l’infanzia. Le cause più comuni delle ulcere sono l’infezione da Helicobacter pylori dello stomaco e l’uso di di farmaci antinfiammatori come l’aspirina, l’ibuprofene o il naproxene. Raramente l’ulcera può essere causata da un tipo di tumore che insorge nelle cellule del pancreas.