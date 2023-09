Fedez in ospedale, poi l’orrore: “Una schifezza”

Fedez ricoverato. Il noto cantante, nonché marito di Chiara Ferragni, è stato ricoverato in ospedale. È stato lui stesso ad annunciarlo, raccontando sui social cosa gli è successo. A causa di due ulcere, Fedez ha avuto un’emorragia interna ed ha rischiato molto. Per fortuna i medici sono intervenuto in tempo e adesso le sue condizioni sono in netto miglioramento. Quello che avviene sui social, però, dopo il suo ricovero è un vero e proprio orrore. (Continua…)

Fedez ricoverato in ospedale

Nella giornata di ieri, il noto cantante Fedez è stato ricoverato in ospedale. Appena la notizia si è diffusa, i fan del rapper hanno temuto per il peggio. Come molti di voi ricorderanno, Federico Lucia ha vissuto un vero e proprio calvario a causa di un tumore al pancreas. Questa volta, per fortuna, non si tratta della stessa malattia. Fedez è finito in ospedale a causa di due ulcere, che gli hanno causato un’emorragia interna. Il cantante ha rischiato grosso, ma per fortuna i medici sono intervenuti in tempo. Adesso le condizioni del cantante sono in netto miglioramento. (Continua…)

Fedez ricoverato, orrore sui social

La notizia del ricovero di Fedez è stata annunciata ieri ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In breve tempo, Fedez è diventato trend topic sui social, in particolare su X, ovvero Twitter. I fan sono piombati nel panico e molti pensavano si trattasse di una ricaduta. I commenti apparsi sul popolare social network, però, non tutti sono positivi, anzi molti di questi sono denigratori nonché offensivi. Un vero e proprio orrore, ma per fortuna c’è chi si è schierato contro queste persone. (Continua…)

Fedez ricoverato, i commenti sui social

Dopo l’annuncio del ricovero di Fedez, il cantante è divenuto trend topic sui social. Non tutti i commenti, però, erano positivi. Molti hanno scritto nefandezze di ogni genere, tipo “Non ce ne frega”, “E se va bene si è tolto dai co***oni” e molto altro ancora. Per fortuna, però, c’è chi si è schierato contro questo orrore, scrivendo: “Non lo seguo, non mi piace la sua musica, come personaggio mi è abbastanza indifferente, ma l’hashtag Fedez è un magazzino di escrementi senza fine. Animali, fatevi un giro in un reparto di oncologia che magari la voglia di scrivere certe schifezze da dietro un display vi passa”.