Filorosso, volano stracci tra Pascale e l’attivista Cacciari: cos’è successo

A tre giorni dalle nozze veneziane tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il clamore mediatico non accenna a placarsi. Non solo gossip e curiosità sulle celebrità presenti, ma anche critiche e proteste, soprattutto da parte dei movimenti locali contrari all’arrivo del magnate americano in Laguna. La polemica è approdata anche negli studi di Filorosso, il talk politico di Rai 3 condotto da Manuela Moreno, dove si è consumato un acceso scontro tra Francesca Pascale e l’attivista Tommaso Cacciari, esponente del movimento No Space for Bezos.

Se inizialmente il dibattito sembrava procedere con toni moderati, la situazione è rapidamente degenerata non appena la Pascale ha preso parola, trasformando il confronto in un vero e proprio botta e risposta al vetriolo.

Pascale provoca l’attivista: “Bezos licenzia? Lo assume Landini?”

La tensione è esplosa nel momento in cui Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha preso posizione in difesa del fondatore di Amazon. Rivolgendosi direttamente a Cacciari, collegato in studio, ha ironizzato:

“Qual è il suo piano economico? Dare la caccia ai ricchi che creano indotto e hanno dipendenti? Se Bezos licenzia 1 milione e mezzo di persone chi li assume, Landini?”

Una provocazione diretta, che ha colto di sorpresa l’attivista. La replica di Cacciari, tutt’altro che incisiva, si è limitata a richiamare questioni legali:

“Posto che Bezos ha avuto addirittura dei blocchi giudiziari…”

Un appiglio perfetto per la Pascale, che ha colto la palla al balzo per proseguire il suo attacco.

“Avete un problema con i ricchi”: l’affondo della Pascale

Senza perdere un colpo, Pascale ha rilanciato con toni ancora più accesi:

“Ma ancora? Voi avete un problema con la libertà, con la verità. A voi dà fastidio che un altro sia più ricco, questo è il problema. A lei di Venezia non gliene frega niente, altrimenti la Coca Cola a 10 euro non la farebbe vendere nei bar!”

Una stoccata che ha fatto traboccare il vaso. La questione veneziana, infatti, è centrale nell’attivismo di Cacciari, da sempre contrario a iniziative come il ticket d’ingresso per i turisti. Tuttavia, Pascale ha messo in dubbio la coerenza delle sue battaglie, accusandolo di strumentalizzare la questione per attaccare il lusso e il successo.

Cacciari ha reagito con tono risentito, cercando di difendere il proprio legame con la città:

“A me di Venezia non frega niente? Stia attenta a come parla che mio figlio ci sta crescendo a Venezia. Lei parla di cose che non sa.”

