Matrimonio Jeff Bezos, arriva l’affondo della super vip: “Unica non invitata”

Tre giorni di celebrazioni, blindatura della città, ospiti super vip e una sposa in versione jet-set queen. Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha trasformato Venezia in un set da film hollywoodiano, tra balli in maschera, gondole private e chef stellati. Ma non tutto è filato liscio: a rubare la scena alla coppia è stata una frase al veleno di Charlize Theron, che ha fatto esplodere il caso.

“Loro fanno schifo e noi siamo a posto”: lo sfogo clamoroso di Charlize Theron scuote i social

Durante un evento benefico a sostegno della sua fondazione Africa Outreach Project, Charlize Theron ha sganciato una bomba micidiale. Parlando sul palco con tono solo apparentemente ironico, ha commentato: “Penso che siamo le uniche a non aver ricevuto un invito. Ma va bene, perché loro fanno schifo e noi siamo a posto”.

La frase, riportata da The Hollywood Reporter, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Secondo chi era presente, il tono dell’attrice era tutt’altro che scherzoso, e il riferimento al matrimonio di Bezos e Sanchez è apparso chiaro a tutti. Sui social, in molti hanno applaudito la sua schiettezza, mentre altri si sono chiesti se dietro quell’assenza ci fosse dell’altro.

Lussi esagerati e città bloccata: il matrimonio più esclusivo dell’anno

La cerimonia si è svolta sull’Isola di San Giorgio a Venezia, con un’organizzazione mastodontica e scenografie da sogno. Dal 27 giugno, la città è stata letteralmente travolta dal mega evento: cene blindate, tour privati in gondola, balli ispirati al Carnevale veneziano ma rivisitati in chiave pigiama-party deluxe, e misure di sicurezza degne di un G7.

Gli invitati? Una sfilata di star internazionali: Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Tom Brady, Orlando Bloom, solo per citarne alcuni. Venezia, però, ha pagato il prezzo dell’eccesso: residenti bloccati, strade chiuse, elicotteri e yacht ovunque. Le proteste non si sono fatte attendere: molti cittadini hanno lamentato una città ostaggio dei miliardari, con servizi sospesi e spazi pubblici off-limits.

