“Si lasciano”: Fedez e Chiara Ferragni, cosa succede alla celebre coppia

Il dietro le quinte e la lite al Festival di Sanremo mostrato nel episodio speciale di The Ferragnez su Prime Video svela una crisi nella relazione di Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più seguita e amata dai fan, Chiara Ferragni e Fedez, sta attraversando un periodo di turbolenza che ha catturato l’attenzione di tutti. Le vicende al Festival di Sanremo hanno messo in evidenza una lite tra i due, sollevando domande sulla solidità della loro relazione.

La lite al Festival di Sanremo

Nel documentario “The Ferragnez: Sanremo Special”, ora disponibile su Prime Video, è stato mostrato il dietro le quinte del Festival di Sanremo, che ha svelato una discussione accesa tra Chiara Ferragni e Fedez. La tensione è scattata quando Rosa Chemical ha baciato Fedez durante una delle esibizioni del Festival. Chiara, che era co-conduttrice dell’evento insieme ad Amadeus, aveva chiesto a Fedez di essere presente come spettatore senza fare nulla che potesse agitarla. Tuttavia, le azioni di Fedez hanno scatenato la sua rabbia. Chiara Ferragni ha condiviso il suo disagio riguardo all’accaduto, dichiarando di essersi sentita tradita nella fiducia che aveva dato a Fedez. Ha sottolineato quanto ci tenesse al Festival di Sanremo e come avesse chiesto al suo compagno di essere lì per sostenerla emotivamente. Tuttavia, le azioni di Fedez hanno avuto l’effetto opposto, facendo sentire Chiara ancora più male. Ha descritto la situazione come scioccante e difficile da affrontare, soprattutto perché si aspettava il supporto di Fedez.

Gianni e Chiara: il duo di cui non sapevamo di aver bisogno 🫶#TheFerragnezSanremoSpecial, dal 14 settembre@ChiaraFerragni pic.twitter.com/3SSCQMyKdE — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) September 10, 2023

“In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me — ricorda Chiara —. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto… mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”.

Federico smettila di fustigarti.

È successo, sono passati mesi.

Era preparata? In qualche modo sì.

Verissimo, era la serata di Chiara, magari il bacio poteva essere fatto fuori dalla sua serata. Bravo per il lavoro che stai facendo su te stesso. Avanti tutta.#TheFerragnez pic.twitter.com/zaUoI2bxj6 — Twittami Tutta (@Newsforyou_it) September 14, 2023

Le scuse di Fedez

Dopo la lite al Festival di Sanremo, Fedez ha ammesso di essere stato fuori controllo e non lucido durante quei momenti. Ha riconosciuto di aver rovinato un’esperienza importante nella carriera di Chiara Ferragni e di non essere stato in grado di fornire il supporto di cui aveva bisogno. Ha anche fatto riferimento alla sua salute mentale e al suo impegno nel migliorare la relazione con Chiara e il benessere della loro famiglia.

“È USCITA LA PUNTATA SPECIALE DI SANREMO DI THE FERRAGNEZ. UN’IMPORTANTE ESPERIENZA PROFESSIONALE DI CHIARA CHE AVREI DOVUTO SUPPORTARE COSì COME LEI HA SEMPRE FATTO CON ME. PURTROPPO COME TUTTI SAPETE NON É ANDATA COSI. ERA UN PERIODO IN CUI NON ERO LUCIDO ED È VENUTA FUORI UNA PARTE DELLA MIA PERSONA DI CUI NON VADO FIERO. SONO MOLTO DISPIACIUTO PER CIÒ CHE NON SONO RIUSCITO A FARE E PER CIÒ CHE HO FATTO. IN QUESTI MESI STO LAVORANDO MOLTO SU ME STESSO, LA MIA SALUTE MENTALE E SULLA MIA RELAZIONE CERCANDO DI MIGLIORARMI SOPRATTUTTO PER IL BENE DELLA MIA FAMIGLIA.”

I commenti su Twitter

C’è chi da queste ultime dichiarazioni ne trae aria di rottura. Chi insomma crede che i due siano ai ferri corti. Ecco infatti che qualcuno commenta: “Quindi stanno iniziando ad aprire al discorso “rottura”?” – oppure – “Dopo aver visto la puntata e la fine ( l’unica parte interessante) io ho avuto un sacco il vibe pre rottura.”