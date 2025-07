Garlasco, cosa si sa sulla posizione di Sempio a un mese dall’incidente probatorio

Prosegue l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Negli ultimi mesi, l’inchiesta si è concentrata su Andrea Sempio, il cui coinvolgimento è stato oggetto di verifica a quasi diciotto anni dai fatti. Le recenti analisi forniscono nuovi elementi sulla presenza di tracce biologiche nell’abitazione della vittima. Ma qual è la posizione attuale dell’indagato?

Esiti delle analisi sulle tracce biologiche

Secondo i risultati delle ultime indagini, nella cosiddetta “traccia 10” non è stato rilevato sangue, né alcun riferimento ad impronte biologiche riconducibili ad Andrea Sempio. La sua presenza non è stata riscontrata nemmeno sul tappetino del bagno, né sugli oggetti prelevati dalla spazzatura. Le impronte individuate appartengono esclusivamente ai familiari di Chiara Poggi o ad Alberto Stasi, come nel caso della bibita consumata con una cannuccia.

Dna maschile e tracce sconosciute

L’attenzione si è focalizzata anche sulla presenza di Dna maschile all’interno della bocca della vittima. Le analisi del tampone hanno evidenziato una contaminazione dell’assistente del medico legale e una traccia sconosciuta, che tuttavia non appartiene né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio. Anche in questo caso, nessun elemento collega Sempio alla scena del crimine.

