Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi trovato senza vita nel letto accanto ai genitori – Una vacanza che doveva essere un momento di spensieratezza si è trasformata in una tragedia. Un neonato di appena cinque mesi è morto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato trasportato d’urgenza dopo essere stato trovato privo di sensi dai genitori. La famiglia, originaria di Alatri, in provincia di Frosinone, si trovava in un villaggio turistico a Carovigno, vicino al parco naturale di Torre Guaceto. Il piccolo dormiva nel letto matrimoniale con i genitori, circondato da cuscini per proteggerlo. Intorno alle 3.30 del mattino, il padre si è svegliato per andare in bagno e ha notato che il bambino non si muoveva. Il busto era immobile, privo della tipica oscillazione respiratoria, e il volto appariva cianotico.

Il genitore ha immediatamente composto il 112, chiedendo l’intervento del 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno iniziato le manovre di rianimazione, che sono state proseguite anche in pronto soccorso, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Il bimbo è stato dichiarato morto poco dopo il ricovero. La notizia del decesso è stata segnalata al posto fisso di polizia presente nell’ospedale, da dove è partita la relazione per la Questura. La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Ipotesi sul tavolo: si indaga per omicidio colposo

Al momento, l’indagine è formalmente incardinata sull’ipotesi di reato di omicidio colposo. Gli investigatori della Squadra Mobile di Brindisi non escludono nessuna pista. Tra le possibilità al vaglio:

un blocco respiratorio causato da un’infiammazione e accumulo di muco;

causato da un’infiammazione e accumulo di muco; una patologia non diagnosticata e ignota anche al pediatra;

e ignota anche al pediatra; o un tragico incidente, come un soffocamento involontario durante il sonno condiviso.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro la stanza del resort dove si è consumato il dramma. Ogni elemento sarà valutato alla luce dell’esame autoptico, considerato decisivo per comprendere quanto accaduto.

