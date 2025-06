L’isola dei famosi, scoppia la rissa in diretta: “Ti a***”. Pubblico sconvolto (VIDEO)

Sembrava solo uno dei tanti giochi all’Isola dei Famosi, un’altra sfida tra i “naufraghi” e i concorrenti dell’“ultima spiaggia” per movimentare una puntata che si preannunciava tranquilla. E invece, la partita di pallanuoto andata in onda il 18 giugno ha preso una piega del tutto inattesa. In pochi secondi, il clima si è surriscaldato fino a diventare esplosivo. Tra schiaffi, insulti e accuse pesanti, i protagonisti assoluti sono diventati Dino Giarrusso e Omar, finiti entrambi squalificati dopo una rissa che ha lasciato tutti senza parole.

Spintoni, schiaffi e minacce: cos’è successo in acqua

Tutto è cominciato all’inizio del match. Quella che doveva essere una semplice partita di pelota honduregna si è trasformata in un campo di battaglia in diretta nazionale. Le immagini non lasciano spazio a dubbi: Dino e Omar iniziano a spingersi, poi si arriva agli schiaffi e agli insulti. Il momento clou? Quando volano parole forti, tra cui minacce esplicite come “Ti ammazzo, mer*a, ti tengo venti minuti sott’acqua”, come ha raccontato Giarrusso subito dopo.

A nulla sono valsi i richiami iniziali della produzione. La tensione era ormai alle stelle. Tanto che la decisione di squalificare entrambi è sembrata inevitabile. Nonostante il clima teso, la partita si è conclusa con la vittoria dei “naufraghi” per 3 a 1, ma nessuno ne ha parlato davvero. Tutti gli occhi erano puntati su quella lite violenta.

La mano tesa (rifiutata) e le accuse pesantissime

Dopo l’espulsione, Dino ha provato ad allentare la tensione offrendo una stretta di mano a Omar, ma quest’ultimo ha rifiutato senza pensarci due volte. Il gesto, ripreso in diretta, ha fatto da preludio a una nuova ondata di accuse. Quando Veronica Gentili si è ricollegata con i due per chiarire l’accaduto, Giarrusso ha parlato apertamente di minacce e aggressioni:

“Mi ha minacciato. Mi avete fatto un processo prima, ora è lui che ha esagerato”.

Omar, dal canto suo, ha rilanciato con una versione dei fatti ancora più grave:

“Lui mi ha tirato giù dal collo. E lo ha fatto anche a Cristina. Le ha messo le mani alla gola. Io ho detto ‘ti ammazzo’ perché ho visto quello”.

Una rivelazione che ha fatto tremare lo studio.

