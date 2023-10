La notizia del malore di Fedez ha preoccupato i fan. Nessuno si aspettava che il rapper italiano finisse in ospedale e che rischiasse la vita a causa di un emorragia interna. La moglie, Chiara Ferragni, che al momento della notizia si trovava a Parigi per la fashion week, è saltata sul primo volo per correre dal marito in ospedale. Ora Fedez è ricoverato in ospedale e l’influencer ha cancellato tutti i suoi impegni e resterà accanto a lui tutto il tempo necessario.

Fedez ricoverato in ospedale, le sue condizioni

Giovedì 28 settembre il rapper italiano Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è stato ricoverato d’urgenza al Fatebenefratelli di Milano per una emorragia interna dovuta a due ulcere intestinali. Le sue condizioni ora sono stabili e nel giro di qualche giorno potrebbe essere dimesso.

Accanto a lui la moglie Chiara Ferragni che ha cancellato tutti i suoi impegni e rimarrà al fianco di Fedez. Al momento del malore, infatti, l’influencer si trovava a Parigi per la settimana della moda, mentre Fedez sarebbe dovuto volare a Los Angeles per motivi di lavoro. Poi l’improvvisa telefonata della famiglia alla Ferragni hanno fatto rientrare in Italia Chiara che ha lasciato la capitale francese insieme all’amica di sempre Chiara Biasi. (continua dopo la foto)

Il ricovero di Fedez

Come ha fatto sapere il medico di Fedez, Massimo Falconi: “Ci scriviamo e dice che sta abbastanza bene“, il rapper ora sta meglio ed è ricoverato nel reparto solventi dell’ospedale Fatebenefratelli, dove si trovano le camere a pagamento per i degenti che non vogliono condividere le stanze con altre persone. Secondo quanto riferito dall’Ansa, Federico è ricoverato nel reparto di chirurgia.

Il dottor Falconi ha rilasciato un’intervista subito dopo il ricovero del cantante: “Dopo che è stato portato al pronto soccorso, giovedì scorso l’artista ha contattato il San Raffaele, spiegando cosa gli era successo e chiedendo cosa dovesse fare“, riferisce l’agenzia di stampa. Ma il dottor Falconi lo ha rassicurato, spiegando: “Sapendo che i colleghi sono molto bravi, gli abbiamo detto di stare tranquillo e mi pare sia andato tutto bene.” Fedez si sta sottoponendo ancora ad alcuni accertamenti prima di capire quando sarà dimesso. Il rapper il 15 ottobre compierà 33 anni, speriamo che si rimetta in tempo per festeggiare in grande stile come sono tipici fare i Ferragnez.