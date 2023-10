Durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda ieri, 1° ottobre 2023, Mara Venier ha intervistato Fabrizio Corona. Un’intervista turbolenta, come solo l’ex re dei paparazzi è capace di proporre. E ad un certo punto, Corona ha parlato di un famoso personaggio televisivo. Non ha voluto fare nomi anche se in molti hanno già un’idea di chi potrebbe essere. Fatto sta che nel parlarne ha pronunciato una frase molto volgare e Mara Venier ha assistito attonita. (Continua dopo le foto)

Fabrizio Corona, frase choc a “Domenica In”: la reazione di Mara Venier

Fabrizio parla di “un personaggio famosissimo, numero 1 della tv”. In particolare, questo personaggio lo avrebbe chiamato dopo l’intervista a Belve. Poi si è avvicinato all’orecchio della Venier per spiegarle l’affermazione volgare che probabilmente non avrebbe potuto pronunciare ad alta voce. “Mi ha detto in siciliano ‘Ta’a sucano”, si sente sottovoce. E la Venier gli ha confermato che non si può dire una frase del genere in televisione perché in italiano suona molto volgare. La conduttrice disperata, gli ha spiegato più volte che era meglio non ripetere. La pagina X Grande Flagello ha ri-condiviso il video di questo assurdo momento di Rai1. “Nessuno ha capito che parla di Fiorello”, si legge nella didascalia. (Continua dopo le foto)

"Un personaggio famosissimo, sessantenne, numero 1 della tv mi ha chiamato dopo #Belve e mi ha detto in siciliano <'Ta sucano>" #domenicain



Nessuno ha capito che parla di Fiorello pic.twitter.com/eRXNDZDkNE — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 1, 2023

Fabrizio Corona fa parte di un complotto voluto dalla Venier?

In tanti pensano che, siccome la conduttrice lascerà presto il timone del talk show, si sta prendendo alcune rivincite personale. Sarà davvero così? Per molti sì. “Questa dovrebbe essere l’ultima Domenica In della Venier e perciò si ‘vendica’ facendo queste ospitate, non tanto perché Corona è un ex carcerato, ma per il turpiloquio offensivo”, commento un utente. E ancora, “Mara Venier, anziana, confonde la Rai con la sua casa condivisa al rinco di Carraro marito della terza età”, scrive qualcun altro.