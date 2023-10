Influencer sposa milionario. Una giovane tiktoker di appena 29 anni ha sposato un ricco milionario di ben 54 anni. Non è la prima volta che succede. Ciò nonostante anche questa storia ha destato molto scalpore. Lei è molto conosciuta sui social e per questo motivo la storia d’amore con il ricco milionario è diventata virale, oltre che sulla bocca di tutti. (Continua…)

Il mondo è pieno di storie d’amore nate tra persone con una grande differenza d’età. Ciò dunque non dovrebbe più sconvolgere nel 2023 ed invece storie del genere fanno sempre scalpore. È avvenuto di nuovo e stavolta i protagonisti di questa nuova storia d’amore “particolare” sono Leila Griffin, famosa tiktoker, e Bruce Griffin, ricco imprenditore. Tra di loro ci sono ben 25 anni di differenza in quanto lei ha appena 29 anni, mentre lui ha 54 anni. La loro storia d’amore fa molto discutere sui social. (Continua…)

Influencer sposa milionario: la loro storia d’amore

Leila Griffin e Bruce Griffin si sono sposati solamente da un anno, ma la loro storia d’amore va avanti già da qualche tempo. Lei ha 29 anni ed è una tiktoker e content creator, mentre lui ha 54 anni ed è un imprenditore milionario. Tra di loro ci sono ben 25 anni di differenza. La loro storia d’amore ha fatto molto scalpore e alcuni utenti sui social pensano che lei stia prendendo in giro il marito. (Continua…)

Influencer sposa milionario: le sue parole

Leila Griffin si è difesa dalle accuse che le sono state mosse. “Tutte le donne dovrebbero avere un marito così: Bruce è meraviglioso, mi sostiene sempre, ama la mia passione per lo shopping sfrenato e, infatti, mi permette di comprare tutto ciò che voglio e, poi, il sesso con lui è fantastico”, ha detto sui social. Leila ha poi aggiunto: “La gente pensa che io utilizzi Bruce come un bancomat o che mi approfitti della sua bontà, ma la verità è che noi siamo molto innamorati e io non gli farei mai niente del genere”.