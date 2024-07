Home | Tv in lutto, l’attore muore dopo esser caduto dal balcone

Lutto nel mondo della televisione per la prematura scomparsa dell’attore 39enne. Una morte che ha gettato tutti nello sconforto. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da chiarire. L’attore è morto dopo aver perso l’equilibrio ed essere caduto dal balcone del palazzo in cui viveva, come confermato dalla Polizia Civile. Un episodio che ha aperto la strada a mille ipotesi. (Continua a leggere dopo le foto)

L’attore Thommy Schiavo morto dopo esser caduto dal balcone

L’attore Thommy Schiavo morto dopo esser caduto dal balcone. La sua morte è stata confermata sabato 20 Luglio 2024 dalla sua famiglia. Dopo aver diffuso la notizia della morte di Schiavo, la Polizia, come riportato da Caffeina, ha informato la CNN che l’artista è morto dopo aver perso l’equilibrio ed essere caduto da un’altezza di circa cinque metri dall’edificio di due piani in cui viveva a Cuiabá, nello stato del Mato Grosso. È stato trovato a terra, senza ferite esterne, dalla moglie. La Polizia non ha ancora chiarito cosa abbia fatto perdere l’equilibrio all’attore. L’episodio ha aperto le strade a varie ipotesi, ma una sembra convincere maggiormente gli inquirenti.

