Morto di caldo, uomo trovato senza vita nelle strade

Il corpo di un uomo è stato trovato in strada senza vita. Probabilmente è morto di caldo. In questi giorni, alcune città italiane sono da bollino rosso. Le temperature oscillano tra i 38 e i 42°. Qui non riesce a proteggersi dal caldo purtroppo rischia – come in questo caso – di morire. (Continua…)

Uomo trovato senza vita in strada: è morto di caldo

Il corpo di un uomo di 68 anni è stato trovato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri in un’area campestre utilizzata come scorciatoia tra due strade. Secondo il referto del personale del 118 intervenuto sul posto, a provocare il decesso del 68enne sarebbe stato un presunto arresto cardiocircolatorio, causato dalle alte temperature che in questi giorni si registrano in Italia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)