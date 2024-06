La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate entro il quinto mese del 2024 sono state 251.132 (+2,1% rispetto a maggio 2023 e in diminuzione del 22,4% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento più rilevante per gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro. In queste ore anche Marco è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava sul posto di lavoro: vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terribile incidente ferroviario, è strage

Leggi anche: Camion si schianta contro una casa, tutto distrutto: le immagini dell’incidente

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Marco muore a 27 anni: chi era

Leggi anche: Tragedia prima della festa di paese: bimbo di 8 anni muore mentre gioca

Incidente sul lavoro, Marco muore a 21 anni: cos’è successo

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Un ragazzo di soli 21 anni, Marco Salvagno, operaio originario di Chioggia e residente a Sottomarina, come riportato da Fanpage, è morto dopo che un vetro ha tagliato l’arteria femorale mentre si trovava nel deposito della ditta Boscolo Bielo, lungo rio della Scomenzera, nel Veneziano, ditta operante nei settori edilizia e gestione rifiuti presso la quale lavorava regolarmente da un anno. È successo nella giornata di ieri 28 giugno 2024 intorno alle 16. A trovare il corpo del giovane in una pozza di sangue sarebbero stati i suoi colleghi. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l’operaio potrebbe aver portato una lastra di vetro in mano, la lastra sarebbe caduta e una scheggia avrebbe reciso l’arteria femorale. Ma non si escludono altre ipotesi.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”