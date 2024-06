Terribile incidente ferroviario, è strage

Tragico schianto fra un treno e un autobus: l’impatto è stato fatale per diverse persone. Lo scontro tra i due mezzi ha danneggiato in maniera grave l’autobus, mentre la locomotiva ha preso fuoco. Sul posto sono tempestivamente intervenuti ambulanze ed elicotteri, oltre che i vigili del fuoco e la polizia locale. La circolazione è stata momentaneamente interrotta per consentire ai sanitari di prestare i soccorsi del caso. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia prima della festa di paese: bimbo di 8 anni muore mentre gioca

Leggi anche: Camion si schianta contro una casa, tutto distrutto: le immagini dell’incidente

Incidente in Slovacchia, scontro fra treno e bus

La tragedia è accaduta attorno alle 17 di ieri, giovedì 27 giugno 2024. Un treno con a bordo circa 200 passeggeri partito da Praga, in Repubblica Ceca, e diretto a Budapest, in Ungheria, si è scontrato con un autobus vicino a Nové Zámky, nel sud-ovest della Slovacchia. In alcuni video pubblicati sui social si vedono i passeggeri del treno che scendono dal mezzo e si allontanano dalla locomotiva in fiamme. Le autorità slovacche hanno aperto un’indagine sull’accaduto. Purtroppo si registrano diversi morti e feriti. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Mamma stroncata da un male a 40 anni: addio per sempre a Simona

Leggi anche: Inferno in autostrada, camion perde ruota e si schianta contro auto

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.



Video source:

Facebook/katarina.molnarova.37 pic.twitter.com/hTdFhAVs6N — Czech Rail Guide (@CzechRailGuide) June 27, 2024

Incidente in Slovacchia: il bilancio

Le autorità slovacche hanno fatto sapere che nell’incidente sono morte almeno sette persone, tutte a bordo dell’autobus, e altre cinque sono state ferite, riporta AP news. I soccorritori hanno trovato i corpi delle vittime carbonizzati. L’unico ad aver subìto ustioni a bordo del treno è il macchinista, un cittadino ceco, hanno detto le ferrovie ceche, proprietarie della locomotiva. L’autista dell’autobus è sopravvissuto. La parte anteriore del treno ha preso fuoco e l’autobus e stato trovato ribaltato vicino ai binari. Com’è potuto succedere un incidente del genere?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva