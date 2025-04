Home | Pronostico Trento-Civitanova: statistiche e analisi per la Finale

L’attesa per la Finale Scudetto della SuperLega Credem Banca è finalmente terminata. Il palcoscenico è pronto per l’ennesima sfida tra due delle realtà più prestigiose della pallavolo italiana: Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. Dopo una stagione intensa e ricca di colpi di scena, le due squadre si ritrovano a contendersi il titolo nazionale, rinnovando così una rivalità che negli ultimi anni ha infiammato gli appassionati di volley in tutta Italia. La serie si preannuncia equilibrata e promette spettacolo ad ogni set.

Statistiche, precedenti e quote: l’analisi di Trento e Civitanova

La Gara 1 della Finale Scudetto andrà in scena domenica 27 aprile alle ore 18.30 presso la ilT quotidiano Arena, con diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV. Le due formazioni si affrontano per la decima volta in una finale, un dato che sottolinea la costanza a livelli altissimi di entrambi i club.

Itas Trentino ha alle spalle 5 Scudetti su 9 finali disputate, mentre la Lube Civitanova vanta 7 titoli in 9 finali.

ha alle spalle 5 Scudetti su 9 finali disputate, mentre la vanta 7 titoli in 9 finali. I precedenti sorridono ai marchigiani: 56 successi globali contro i 47 dei trentini in 103 scontri diretti.

Nei playoff, la storia mostra un sostanziale equilibrio, con alternanza di vittorie tra le due squadre nelle ultime stagioni.

Entrambe hanno avuto un percorso complesso per arrivare fino qui:

Trento ha eliminato in semifinale Gas Sales Bluenergy Piacenza con tre vittorie nette, mostrando solidità e una crescita costante.

ha eliminato in semifinale con tre vittorie nette, mostrando solidità e una crescita costante. Civitanova ha compiuto una vera impresa, rimontando due sconfitte iniziali contro Sir Safety Perugia e chiudendo la serie con una prestazione memorabile da 17 ace nel match decisivo.

Il confronto stagionale vede una parità assoluta: una vittoria a testa in regular season, successo di Trento nella semifinale iridata in Brasile e rivincita biancorossa in Coppa Italia.

L’attenzione è rivolta anche ai protagonisti individuali: Michieletto e Rychlicki vicini a traguardi personali nei punti, Lagumdzija a -2 dai 400 punti stagionali. Si prospetta, dunque, una serie con molti spunti tecnici e statistici da seguire.

In conclusione, la sfida tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova si annuncia incerta e avvincente, con le due squadre che hanno dimostrato di saper invertire il trend nei momenti decisivi. Le quote delle principali agenzie danno un leggero vantaggio a Trento per il fattore campo, ma il pronostico resta aperto, visti i precedenti e l’equilibrio nei confronti diretti.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato sulle sfide più entusiasmanti della SuperLega!