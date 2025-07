Come sta Sinner? Oggi il test decisivo prima di Shelton, con chi ha scelto di allenarsi

Jannik Sinner entra nella fase calda del suo Wimbledon con molti punti di domanda per l’infortunio al gomito. Tutti si chiedono come sta l’azzurro, e una risposta arriverà dal test pre-match di stamattina in vista del quarto di finale contro Ben Shelton, previsto oggi sul Court 1 nel pomeriggio (intorno alle 15.30 italiane). A destare attenzione, ovviamente, è la condizione fisica del numero uno.

👀 Jannik Sinner in campo per il riscaldamento con Jacopo Vasamì, giovane mancino dal gran servizio, proprio come l'avversario dei quarti di finale di Jannik, Ben Shelton.#Wimbledon pic.twitter.com/WuA9snGIdi — Ubitennis (@Ubitennis) July 9, 2025

Dopo una breve sessione al coperto ieri pomeriggio, confermata dal coach Darren Cahill, oggi è in programma l’allenamento decisivo per verificare le condizioni del braccio. Alle 11.30 italiane, Jannik sarà in campo ad Aorangi Park, su erba e all’aperto, per un’ora circa di palleggi con una giovane speranza del nostro tennis, Jacopo Vasamì, classe 2007 e numero 2 del ranking juniores.

Una scelta mirata: Vasamì è mancino come Shelton ed è dotato di un gran servizio proprio come l’americano. Jannik lo ha voluto come sparring proprio per la necessità è abituarsi alle rotazioni del suo avversario nei quarti di finale.

Per Vasamì, che oggi giocherà gli ottavi del torneo juniores contro il polacco Wazny, si tratta di un’occasione preziosa: aiutare Sinner a preparare un match importante e vivere da vicino il clima del grande tennis. Ma per Jannik, sarà soprattutto l’ultimo banco di prova per capire se il fastidio al gomito può davvero essere archiviato.

Tra l’italiano e l’americano ci sono sei precedenti. Shelton ha vinto solo il primo, nel 2023, poi sono arrivati cinque successi consecutivi di Sinner, l’ultimo in semifinale agli Australian Open 2024, con un netto 3-0. Anche a Wimbledon, lo scorso anno, Sinner si impose con autorevolezza agli ottavi.

Ora, però, serve un’altra prestazione da numero uno, e soprattutto la certezza di essere al 100% fisicamente. Il test con Vasamì dirà se Sinner potrà affrontare questo importante appuntamento con serenità.

