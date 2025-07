Sinner, la “profezia” di John McEnroe sulla semifinale scatena il dibattito

John McEnroe non è solo una leggenda del tennis, con tre titoli a Wimbledon e un talento che ha lasciato il segno nella storia dello sport. È anche una voce autorevole, spesso controversa, ma sempre ascoltata con rispetto. E quando parla, il dibattito è assicurato. A poche ore dalla semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, le sue parole hanno infatti infiammato la vigilia.

Intervenuto ai microfoni della BBC One, McEnroe ha spiegato di vedere “un leggero vantaggio” per il serbo, nonostante l’altoatesino sia attualmente numero 1 al mondo: “Novak ha una grande occasione per vincere un altro Slam, conosce questo campo meglio di chiunque altro”.

“Soltanto Alcaraz, al massimo della forma, è riuscito a dimostrare che è umano, a Wimbledon”, ha dichiarato l’ex campione statunitense, sottolineando come l’unico dubbio riguardi le condizioni fisiche del fuoriclasse serbo.

McEnroe ha riconosciuto che Sinner ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti, incluso quello del Roland Garros, ma ha puntualizzato: “Questo campo è il migliore possibile per Novak e già questo condurrà a una sfida diversa”.

Le parole di McEnroe hanno immediatamente spaccato in due il mondo del tennis. Da un lato, chi ritiene che Sinner sia ormai maturo per un trionfo anche sull’erba, dall’altro chi dà ragione all’ex numero uno americano, ricordando che a Wimbledon Djokovic ha vinto entrambi i precedenti con l’azzurro (2022 e 2023).

Il verdetto arriverà sul campo. Ma una cosa è certa: se perfino McEnroe si sbilancia, la sfida tra Sinner e Djokovic è attesa da tutto il mondo del tennis con il fiato sospeso.

