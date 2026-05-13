Il Foro Italico si prende un’altra storia azzurra da raccontare, e questa volta ha il sapore della svolta. Luciano Darderi firma una delle vittorie più pesanti della sua carriera agli Internazionali d’Italia 2026, elimina Alexander Zverev e si guadagna i quarti di finale con una rimonta netta: 1-6, 7-6, 6-0. Un punteggio che, più ancora del nome dell’avversario, fotografa un match spezzato in due: prima il dominio del tedesco, poi la lenta ma inesorabile risalita dell’italoargentino fino al crollo totale del numero 3 del mondo nel set decisivo. In un torneo che sta diventando una prova di maturità per diversi italiani, Darderi si ritaglia uno spazio da protagonista con un successo che pesa sul ranking, sulla fiducia e sulla percezione del suo livello reale in un contesto Masters 1000.

@skysport Luciano Darderi vince uno scambio IMPRESSIONANTE e conquista il triplo break 🤯 #SkySport #SkyTennis #IBI26 #Darderi ♬ suono originale – Sky Sport

Una partita in tre atti: dal 1-6 al capolavoro al tie-break, fino al 6-0

Il risultato finale racconta una partita quasi cinematografica, ma il percorso è stato tutto fuorché lineare. Nel primo set Zverev sembra avere il controllo completo: ritmo alto, pressione costante e un avvio che mette Darderi con le spalle al muro. L’azzurro fatica a entrare nello scambio con continuità, paga qualche indecisione in uscita dal servizio e soprattutto non riesce a imporre la sua idea di gioco, che vive di accelerazioni improvvise e di coraggio nei momenti chiave. Il 6-1 incassato in apertura potrebbe far pensare a una partita destinata a scivolare via, ma proprio lì si vede la prima crepa: Darderi, invece di abbassare la testa, comincia a cercare soluzioni diverse, ad alzare la qualità dei primi colpi dopo la battuta e a giocare più vicino alla riga quando ha tempo per spingere.

@skysport Ecco come Luciano Darderi ha annullato 4 match point ad Alexander Zverev, chiudendo poi il tie-break sul punteggio di 12-10 😳 ♬ suono originale – Sky Sport

Il secondo set è il cuore tattico e mentale dell’incontro. Darderi capisce che per stare dentro la partita non basta “resistere”: deve cambiare il baricentro, evitare di restare intrappolato nello scambio passivo e, soprattutto, trovare punti rapidi quando ne ha l’occasione. Il set scorre con maggiore equilibrio, con game più combattuti e con l’azzurro che, pur alternando momenti di grande pulizia a qualche passaggio a vuoto, riesce a restare agganciato fino al tie-break. È lì che si misura davvero la crescita: nei punti decisivi, Darderi alza la qualità, gestisce la tensione e strappa il set con un 7-6 che cambia tutto. Da quel momento, l’inerzia emotiva passa di mano: non è solo una questione di punteggio, ma di linguaggio del corpo, intensità e convinzione.

Il terzo set è un’esplosione. Il 6-0 finale non è un dettaglio, è la fotografia di un crollo totale di Zverev e, allo stesso tempo, di una prestazione senza sbavature dell’azzurro. Darderi accelera ogni volta che può, toglie tempo, non concede “respiri” e trasforma il set decisivo in una corsa a senso unico. Il tedesco, al contrario, perde certezze, si svuota e non trova contromisure. In un match in cui la differenza di classifica e di esperienza era evidente sulla carta, l’ultimo parziale racconta un rovesciamento psicologico: Darderi gioca con la libertà di chi ha capito di poter vincere davvero, Zverev con la rigidità di chi sente scivolare via un’occasione senza riuscire a fermare l’emorragia.

@skysport Il punto con cui Luciano Darderi ha conquistato per la prima volta in carriera un quarto di finale in un Masters 1000, battendo Alexander Zverev in rimonta dopo aver annullato 4 match point! 🤯 #SkySport #SkyTennis #IBI26 #Darderi ♬ suono originale – Sky Sport

Primo quarto Masters 1000

Per Luciano Darderi questa vittoria è più di un passaggio di turno: è un punto di svolta per la sua stagione e, potenzialmente, per la sua traiettoria. Arrivare ai quarti in un Masters 1000 significa mettere insieme continuità, gestione fisica e soprattutto una tenuta mentale che, a questi livelli, separa i buoni giocatori da quelli capaci di costruire una carriera stabile in alto. Il percorso che lo ha portato qui è già indicativo: dopo il debutto superato con Yannick Hanfmann (6-4, 6-4), Darderi aveva già dato un segnale forte rimontando Tommy Paul (3-6, 6-3, 6-2). Battere poi Zverev, e farlo con una rimonta così netta, aggiunge un tassello ulteriore: non è più solo un torneo “buono”, ma un torneo che gli consegna credibilità internazionale.

@skysport "𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑢𝑖, 𝑠𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑛 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠": Jannik Sinner commenta così a Sky Sport il successo di Darderi contro Zverev 👏🏻 ♬ suono originale – Sky Sport

Il dato che rende ancora più pesante il successo è la qualità dell’avversario. Zverev non è un nome qualsiasi: è un giocatore abituato ai palcoscenici maggiori, con un bagaglio di partite ad alta pressione enorme. Proprio per questo, vincere contro di lui a Roma non è soltanto “fare l’impresa”: è dimostrare di saper sostenere un confronto contro un top player anche quando la partita si complica. E Darderi non l’ha vinta con un colpo isolato o con una giornata miracolosa al servizio, ma ricostruendola punto dopo punto, adattandosi e prendendosi il match con personalità. Nel tennis contemporaneo, dove il margine tra i primi 50 e i primi 15 può dipendere dalla capacità di reggere i momenti stretti, questo tipo di rimonta è un segnale che vale doppio.

Dentro un torneo che sta raccontando molto del movimento italiano, la giornata assume un valore collettivo. Roma 2026 sta offrendo una fotografia in movimento: più italiani dentro le fasi avanzate, più match di alto profilo, più pressione gestita in modo maturo. In questo scenario, Darderi si inserisce come elemento imprevedibile e utile: non solo “presenza”, ma possibile fattore. E mentre l’attenzione resta inevitabilmente altissima su Jannik Sinner e sugli altri big del torneo, l’avanzata di Darderi aggiunge profondità al racconto e alza il livello di competitività interna. Non è un dettaglio: avere più giocatori capaci di arrivare nei turni che contano cambia la percezione del movimento e, soprattutto, crea un’abitudine nuova a un tennis italiano che non vive più di eccezioni, ma di continuità.

Ora il quarto di finale diventa un banco di prova diverso: non più la partita “da giocare bene”, ma la partita in cui confermare. Dopo aver eliminato un top 10 con una rimonta così marcata, la domanda si sposta: quanto di questo livello è replicabile? La risposta arriverà in campo, ma la certezza è già acquisita: con questo successo, Luciano Darderi ha trasformato gli Internazionali in un trampolino, e Roma in un punto fermo della sua crescita.