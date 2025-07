Cobolli, senti Alcaraz: “Flavio? Allucinante, e ora voglio proprio vedere…”

Flavio Cobolli continua la sua ascesa che è sia tecnica, sia mentale. Negli ultimi mesi il tennista romano ha fatto registrare una crescita costante, non solo nei risultati ma anche nella qualità del gioco, nella personalità e nella fiducia. Sino ad approdare ai quarti di Wimbledon, su un terreno che sulla carta non gli sarebbe congeniale.

Wimbledon, preview quarti: Cobolli senza pressioni, Djokovic per superare Federerhttps://t.co/EmsOAIEVP9 — Ubitennis (@Ubitennis) July 9, 2025

Dopo la vittoria ad Amburgo, i primi quarti Slam raggiunti a Wimbledon e il boom di popolarità come volto social dell’ATP, ora arriva anche il riconoscimento dei grandi: Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e campione in carica sull’erba londinese, ha speso parole di stima altissime nei suoi confronti.

Al termine della sua agevole vittoria contro Cameron Norrie, che gli ha consegnato l’accesso alle semifinali di Wimbledon, Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa, e nella parte in spagnolo ha fatto riferimento diretto a Flavio Cobolli, protagonista del prossimo quarto di finale contro Novak Djokovic.

“Djokovic e Sinner stanno giocando un buon tennis”, ha detto Alcaraz, “non ho visto tantissimo le loro partite, ma la prima settimana di Djokovic è stata a un livello spettacolare. Il livello di Sinner è sempre incredibile, anche se quello che è successo ieri sera è stato un peccato”.

Poi però, rivolgendosi proprio all’altra parte del tabellone, ha stupito tutti: “So che la gente magari pensa: per Djokovic è facile, ha Cobolli ai quarti di finale, ma io mi sono allenato con lui a inizio settimana e sta giocando a un livello allucinante. Penso che sarà una partita molto, molto interessante da vedere”.

Infine, una battuta simpatica: “Domani ho il giorno di riposo, mi siedo sul divano e me la guardo, da buon amante del tennis. Perché secondo me sarà davvero una gran partita”. Djokovic resta ovviamente il favorito, ma se anche Alcaraz si scomoda per Cobolli, forse non è più solo la sorpresa del torneo.

