Home | Wimbledon, incredibile in doppio: incidente mai visto, cos’è successo (VIDEO)

Wimbledon, un episodio incredibile e surreale ha segnato i sedicesimi di finale del torneo juniores di doppio maschile, con un ritiro forzato quanto clamoroso causato da… un colpo sferrato dallo stesso compagno di squadra. Protagonisti della scena l’americano Mosejczuk e il colombiano Arcila, che si hanno dovuto dire addio alla competizione dopo un incidente mai visto sui sacri prati londinesi.

La partita, che vedeva opposti Arcila e Mosejczuk alla coppia italo-russa Vasami/Derepasko, è stata sospesa durante il secondo set, in circostanze tanto inusuali quanto spiacevoli. Al momento di servire, Mosejczuk ha colpito violentemente al collo il suo stesso compagno, mandandolo momentaneamente al tappeto.

La sfida è proseguita per un altro game, ma la situazione è presto degenerata: il medico del torneo, valutate le condizioni fisiche del colombiano, ha imposto il ritiro. Secondo il regolamento, infatti, il medico di gara ha piena autorità per interrompere un incontro in caso di accertata incapacità fisica a proseguire, anche se il giocatore stesso intende continuare.

Ed è stato proprio questo il caso: Arcila, visibilmente scosso e provato, ha provato a rimanere in campo, ma non ha potuto opporsi alla decisione dello staff sanitario. La scena a fine partita ha commosso il pubblico del campo secondario di Wimbledon: Arcila ha prima salutato sportivamente gli avversari, poi ha rivolto un gesto di disapprovazione verso gli spalti, probabilmente per la frustrazione accumulata.

Infine, le lacrime e un lungo abbraccio col compagno Mosejczuk, incredulo e mortificato. Per Vasami e Derepasko, un passaggio del turno inaspettato. Per Arcila e Mosejczuk, un’esperienza che, nella sua stranezza mista a delusione, ricorderanno a lungo.

Leggi anche: