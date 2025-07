Home | Sinner, è ufficiale: oggi non si allenerà, in forse il match con Shelton

Il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon si tinge di incertezza. Dopo un torneo fin qui altalenante, il numero 1 del mondo si ritrova a fare i conti con un infortunio al gomito destro che potrebbe condizionare – o addirittura compromettere – la sua presenza nei quarti di finale contro Ben Shelton, in programma mercoledì 9 luglio.

Come riportato da @SkySport, Jannik Sinner "Non ha prenotato alcun campo all'All England Club per svolgere l'allenamento in vista del match con Shelton".



Intorno alle 10 locali, Sinner ha effettuato la risonanza magnetica per valutare le condizioni del gomito destro. Attesa per… pic.twitter.com/NXogod7TEc — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) July 8, 2025

Dopo il match di ottavi vinto per ritiro di Grigor Dimitrov, che si è fermato per un problema al pettorale quando era avanti di due set, Sinner ha fatto capire subito che non c’era nulla da festeggiare: “Il gomito fa male, farò accertamenti per capire la gravità del problema”, ha dichiarato l’azzurro. (continua dopo la foto)

L’infortunio si è verificato nel primo game dell’incontro, quando Sinner, in spaccata su un rovescio, è atterrato pesantemente sul gomito. Da quel momento il suo gioco è apparso meno fluido, con continue smorfie e il ricorso al fisioterapista nel secondo set.

L’impressione è che il dolore, seppur gestibile, non sia affatto un fastidio passeggero. Oggi il tennista altoatesino si sottoporrà a una risonanza magnetica decisiva. Si sperava che la notte portasse buone notizie, ma quel che filtra è che il problema sembra abbastanza serio e non può essere sottovalutato.

La presenza in campo contro Shelton non è certo impossibile, ma resta velata da un cauto pessimismo. La sensazione, secondo quanto filtra dallo staff, è che possa scendere in campo anche se non al 100%, ma molto dipenderà dall’esito degli accertamenti medici di oggi.

Il match contro Shelton si preannuncia complesso: l’americano, in netta crescita sull’erba, è reduce da ottime prestazioni e arriva carico e senza acciacchi. Se Sinner non sarà al meglio, si rischia una sfida dal pronostico molto più incerto del previsto.

E ora arriva anche una notizia che lascia in massima apprensione i tifosi e gli appassionati: Jannik non ha prenotato nessun campo per la preparazione pre-match e oggi non si allenerà. Non è certo un bel segnale.

I prossimi aggiornamenti diranno se la corsa di Sinner potrà davvero continuare. Ma oggi, più che l’avversario, il nemico sembra essere quel gomito che non gli ha permesso di giocare servizio e dritto con fluidità con Dimitrov. Un problema che è parso evidente in campo e che rischia di compromettere il cammino del numero uno anche in caso dovesse riuscire ad affrontare Shelton.

