Cobolli superstar: tra vittorie e sketch sui social, è lui il nuovo volto dell’Atp

Flavio Cobolli è sbocciato e ora è il talento emergente del tennis azzurro dietro a Sinner e Musetti. A Wimbledon si sta prendendo i riflettori prestazioni da top player, ma già da settimane è anche l’anima social del circuito Atp. Un doppio ruolo che lo ha reso protagonista dentro e fuori dal campo, tra vittorie importanti e contenuti virali per l’account Instagram ufficiale da oltre 3 milioni di follower.

Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic in campo mercoledì, l’orario dei due quarti di finale di Wimbledon https://t.co/xvIag60D3a — Repubblica Sport (@SportRepubblica) July 8, 2025

Tutto comincia ad Amburgo, quando gli propongono di vestire anche i panni dell’“admin” dell’Atp. Cobolli accetta e trasforma la proposta in uno show personale: interviste ai colleghi, domande ironiche a Tsitsipas, Cerundolo e Giron, ma soprattutto sketch irresistibili con Jannik Sinner, a cui chiede se preferisca il tennis o lo sci. Flavio diverte e si diverte, diventando un volto familiare e amatissimo anche dai tifosi non italiani.

Ma non è solo spettacolo: in parallelo, il livello del suo tennis sale, e i primi risultati arrivano. Vittoria ad Amburgo, ingresso nella top 20 del ranking Atp, e ora i quarti di finale a Wimbledon, suo miglior risultato Slam, e per di più sull’erba – superficie che sulla carta non dovrebbe esaltarlo.

Il premio come “miglior admin del tour” lo ha già conquistato. “Posso fare tutto, tranne entrare negli spogliatoi delle teste di serie”, ha scherzato con la Gazzetta dello Sport. Proprio da lì nasce ora la nuova sfida: Flavio affronterà Novak Djokovic, uno di quegli “intoccabili” a cui non ha ancora potuto accedere nemmeno con lo smartphone.

Ma se continuerà così, c’è da scommettere che il reel insieme al serbo arriverà. Magari dopo un’impresa sul campo? Cobolli è ormai una celebrità, capace di unire talento, spontaneità e ironia. E per l’Atp è una benedizione: finalmente un campione che sa anche comunicare, con la racchetta e con lo smartphone.

