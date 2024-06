Home | Mamma stroncata da un male a 40 anni: addio per sempre a Simona

Una mamma è deceduta a soli 40 anni a causa di un male che l’ha portata via da sua figlia. Addio a Simona operatrice socio-sanitaria nel servizio di nefrologia e dialisi della Asl di Teramo. Il suo ultimo gesto sarà ricordato per sempre.

Addio per sempre a Simona

Tutto ha inizio una settimana fa, quando Simona Licani si era recata all’ospedale di Sant’Omero di Teramo perché non si sentiva bene. Dopo una visita, i familiari raccontano che stava per essere dimessa quando, improvvisamente, si è sentita male davanti alla macchinetta del caffè, mentre aspettava il padre che la riportasse a casa. Il personale medico ha subito sospettato un’embolia polmonare. Dopo una Tac, Simona è stata ricoverata in rianimazione. Tre giorni fa, ogni speranza si è spenta. (continua dopo la foto)

L’ultimo gesto

Con il consenso della sua famiglia, alla quale era molto legata, i medici hanno proceduto a staccare le macchine che la tenevano ancora in vita Simona. Prima di farlo, però, hanno chiesto e ottenuto il consenso per l’espianto degli organi. I familiari di Simona hanno rispettato quello che sarebbe stato il suo desiderio: donare una speranza di vita agli altri. Madre di una bambina, operatrice socio-sanitaria, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutta la comunità abruzzese. (continua dopo la foto)

Il cordoglio

Simona da un anno aveva intrapreso gli studi del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. Attraverso una nota condivisa online, il Rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, a nome di tutto l’Ateneo, ha espresso “sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa della studentessa Simona Licani, iscritta la primo anno del corso di laurea in Scienze infermieristiche presso la sede distaccata di Teramo” I funerali si terranno giovedì 27 giugno alle ore 10,30 presso la Chiesa San Francesco di Garrufo di Sant’Omero.