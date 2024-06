15enne scomparsa in Italia, lo straziante annuncio della madre

Una ragazza di 15 anni è scomparsa la scorsa domenica, 23 giugno 2024. La giovanissima è uscita di casa alle 17:30 e sarebbe dovuta tornare almeno per le 23, ma così non è stato. Quel pomeriggio è stata vista assieme ad ragazzo più grande di lei, che pare frequentasse. La madre ha denunciato la scomparsa della figlia ai carabinieri. Inoltre, la famiglia ha diffuso fotografie della giovane, nella speranza che ciò possa aiutare a ritrovarla. (Continua dopo le foto)

Lucia Rizzi scomparsa da Barletta da domenica

Una ragazzina di 15 anni, Lucia Rizzi, è scomparsa da Barletta la scorsa domenica 23 giugno. La ragazza è uscita nel tardo pomeriggio e pare fosse in compagnia di un ragazzo di 26 anni con il quale si frequentava. Sarebbe dovuta tornare a casa prima della mezzanotte, tuttavia non ha fatto ritorno. I genitori quindi si sono preoccupati non avendo sue notizie e hanno dato l’allarme, presentando denuncia ai carabinieri. La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. (Continua dopo le foto)

La 15enne al momento della sua scomparsa indossava un paio di pantaloncini in jeans, una t- shirt di colore chiaro e un paio di scarpe da tennis. Le ricerche nella zona del barlettano e anche nei comuni del territorio della provincia sono proseguite tutta la notte e proseguono anche nel corso della giornata di oggi. La madre della giovane ha pubblicato un appello sui social, affinché chi abbia visto la figlia possa darle sue notizie.

