Malore improvviso, addio al talento italiano: aveva solo 28 anni

Il giovane 28enne sabato sera ha accusato un malore improvviso. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma tutti i tentativi si sono rivelati vani. Il giovane è scomparso nella giornata di ieri. Dolore e sgomento per la sua morte. (Continua…)

Malore improvviso, muore a 28 anni

Sabato sera ha accusato un malore improvviso ed è stato portato subito in ospedale. I medici si sono immediatamente accorti che la sua situazione era molto critica. Hanno provato a fare il possibile per salvarlo. Il giovane però, dopo aver lottato tra la vita e la morte, nella giornata di ieri ha deciso di alzare bandiera bianca. La sua morte ha lasciato tutti a bocca aperta. Era un vero e proprio talento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)