Politica italiana in lutto: malore fatale durante la vacanza

Lutto nella politica italiana: l’ex assessore della giunta Sala è morta a causa di un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna all’età di 57 anni. Dolore e sgomento per la sua scomparsa improvvisa. (Continua…)

Politica italiana in lutto: è morta in vacanza

Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa dell’ex assessore allo Sport del Comune di Milano nella prima giunta del sindaco Giuseppe Sala. Ha accusato un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna ed è morta all’improvviso all’età di 57 anni. Dolore e sgomento per la sua scomparsa improvvisa. Il sindaco Sala è stato uno dei primi a commentare la triste notizia, dicendo: “Ho perso un’amica adorata“. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)