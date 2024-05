Varie. Giornalismo italiano in lutto, ci ha lasciati un grande maestro. Il noto giornalista e scrittore se n’è andato all’età di sessantatré anni, in seguito ad un male incurabile che non gli ha lasciato un’ulteriore possibilità di vita, nonostante l’ottimismo che lo ha sempre contraddistinto. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Giada Zanola gettata giù dal ponte, si scopre la tremenda verità su Andrea Favero

Leggi anche: Caso Cucchi, tre carabinieri a processo: la decisione del gup di Roma

Giornalismo italiano in lutto, ci ha lasciati il caporedattore centrale de “Il Messaggero”

Giornalismo italiano in lutto. Raffaele Alliegro è morto all’età di sessantatré anni in seguito ad una battaglia contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Il noto giornalista e scrittore ha lavorato per quarant’anni a “Il Messaggero”, dove ha iniziato la sua carriera come corrispondente per poi diventare perno cruciale nel ruolo di caporedattore centrale. Un lavoro che ha sempre svolto con professionalità e passione, ricoprendo quasi sempre il turno notturno, smontando e rimontando le prime pagine per le più grandi notizie. (Continua a leggere dopo la foto)

Giornalismo italiano in lutto: è morto Raffaele Alliegro

Giornalismo italiano in lutto. Raffaele Alliegro ci ha lasciati a sessantatré anni, in seguito ad un male incurabile. Il noto giornalista de “Il Messaggero” era in pensione da un anno e voleva godersi, come amava ripetere, la famiglia, moglie, figli e nipotino, le sue amate letture e il tempo libero che gli era rimasto a disposizione. Alliegro viveva a Tivoli, dove era molto conosciuto. “Cordiale, sempre sorridente e di una eleganza naturale“, lo ricorda chi lo aveva conosciuto. Un anno fa era stata celebrata la festa in redazione in occasione del suo pensionamento. Il caporedattore de “Il Messaggero”, dopo aver dedicato gran parte della sua vita alla cronaca di Roma e alle pagine degli Interni e degli Esteri, voleva tornare a concentrarsi sulla sua famiglia e sul tempo che gli restava ancora da vivere. Dopo pochi mesi è arrivata l’agghiacciante notizia della malattia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva