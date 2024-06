Sono ore di apprensione per la nota politica ed europarlamentare italiana. A poco più di due settimane dalla rielezione come eurodeputata per la Lega a Strasburgo, la consigliera comunale di Milano sarebbe stata ricoverata in ospedale per una polmonite secondo quanto riportato da un articolo de “Il fatto Quotidiano”. Ecco cosa sappiamo: (Continua a leggere dopo la foto…)

Silvia Sardone, la carriera in politica

La politica di Silvia Sardone è contrassegnata da diverse battaglie ideologiche (da qualcuno ritenute controverse) portate avanti con energia negli ultimi anni. Il suo pensiero politico e la sua visione sulla società sono racchiusi in un libro “Mai sottomessi” la cui uscita aveva suscitato diversi disordini sfociati in una manifestazione pubblica a Milano. Anche i suoi interventi in parlamento sono volti a contrastare e a far luce su quelli che la politica ritiene essere derive della società attuale.

Silvia Sardone, all’anagrafe Silvia Serafina Sardone è nata a Milano nel 1982. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’università Bocconi, (2007) è iniziata la sua carriera nella politica italiana. Il suo esordio è stato con il partito Forza Italia con il quale è stata eletta nel 2006 al Consiglio di Zona 2 di Milano, dove ha servito per 10 anni. Poi, nel 2016, è stata eletta al Consiglio comunale di Milano con 2.336 preferenze.

Ricordiamo in particolare il suo contributo nel coordinamento della campagna elettorale per le comunali di Sesto San Giovanni, che ha portato alla storica vittoria con l’elezione a sindaco di Roberto Di Stefano, suo compagno e padre dei suoi due figli. Nel 2018, Sardone si è candidata al Consiglio regionale, ottenendo 11.312 preferenze e risultando la donna più votata in Lombardia e la seconda in assoluto. Nello stesso anno, la politica ha però lasciato Forza Italia per aderire al Gruppo Misto, dichiarando di non riconoscersi più nelle politiche del partito a livello nazionale. (Continua a leggere dopo la foto…)

La rielezione in parlamento

Infine nel 2019, Silvia Sardone si è candidata con la Lega alle elezioni europee del 26 maggio ed è stata eletta al Parlamento europeo con circa 45.000 preferenze. Questa carriera dimostra una crescita costante e un notevole supporto elettorale, culminando nel secondo mandato al Parlamento europeo ottenuto alle elezioni di giugno 2024. In questa occasione la politica ha raccolto 75mila preferenze da capolista del Carroccio nella circoscrizione Nord-Ovest, seconda dietro a Roberto Vannacci e più votata in assoluto tra le donne leghiste. Come è comprensibile, la notizia del ricovero in seguito all’aggravarsi di una forma di polmonite ha preoccupato enormemente sia l’elettorato che i colleghi di Silvia Sardone.

