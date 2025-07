Caldo killer in Italia, temperature fino a 40 gradi e morti: le città a rischio – Due turisti morti in Sardegna, un anziano deceduto a Genova, un camionista stroncato dal caldo nella cabina del suo mezzo. In un solo giorno, il bilancio delle vittime legate alle temperature estreme in Italia sale a quattro. E intanto, la morsa del caldo africano non accenna a mollare la presa. Anzi, si somma a eventi meteorologici estremi che minacciano anche il Centro-Nord: temporali violenti, grandinate, raffiche di vento e piogge torrenziali si abbattono su regioni già provate da recenti alluvioni. All’estero la situazione non è migliore: una bambina di dieci anni è morta per un colpo di calore a Versailles, in Francia. E in Spagna, alle prese con devastanti incendi in Catalogna, si contano almeno altre quattro vittime, tra cui un bambino. Decine di migliaia di persone sono chiuse in casa.

Caldo killer in Italia, temperature fino a 40 gradi e morti: le città a rischio

A suonare l’allarme è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che richiama l’attenzione su un tema finora troppo trascurato: la prevenzione climatica. «La limitazione dell’impegno dello Stato nella copertura di alcune tipologie di calamità rende ancora più rilevante la protezione assicurativa», ha dichiarato, aggiungendo che questo non può esimere le istituzioni dai loro doveri di prevenzione attiva. Parole che arrivano in una giornata in cui l’Italia si trova al centro di una doppia emergenza: caldo estremo e instabilità meteorologica.

Chi sono le vittime del caldo

La cronaca racconta tragedie diverse, ma accomunate dalla stessa causa: il caldo killer. A Lu Impostu, in Sardegna, Bruno Rossi, 58 anni, originario di Conegliano, è morto dopo un malore in acqua. Stava cercando refrigerio. Poco distante, a poche ore di distanza, ha perso la vita un turista di 75 anni di Terni, colpito da un malore mentre era in spiaggia. A Genova, un uomo di 85 anni è morto nel pronto soccorso dell’ospedale San Martino, disidratato e in scompenso cardiaco. E sulla A4, tra Sirmione e Peschiera del Garda, è stato trovato senza vita nella cabina del suo tir un camionista di 70 anni. Anche qui, il sospetto è lo stesso: le temperature estreme.

