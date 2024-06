Home | In moto contro un palo della luce: muore il calciatore italiano

Un tragico incidente ha spezzato la vita ad un giovane calciatore di 25 anni. Secondo quanto ricostruito finora, il calciatore, di ruolo portiere, si sarebbe schiantato con il suo scooter contro un palo della corrente. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3 e mezza. Inutili i soccorsi, il giovane era già morto. (Continua…)

Incidente in moto, morto giovane calciatore

Un giovane calciatore di 25 anni è morto in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Stando a quanto ricostruito finora, il giovane stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici, quando avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote e si sarebbe schiantato contro un palo della corrente, intorno alle 3 e mezza. I soccorsi sono stati tempestivi ma allo stesso tempo inutili: per lui già non c’era più nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)