Tragico incidente in auto, il giovane campione muore a soli 21 anni

Terzo d'Aquileia (Udine) – Tragico incidente mortale, perde la vita una giovane promessa dello sport. Il 21enne era stato ricoverato in ospedale dopo che martedì scorso era uscito di strada a bordo della sua automobile schiantandosi contro un albero.

La dinamica dell’incidente

Il tragico incidente stradale si era verificato martedì 11 giugno nelle ore del pomeriggio. La zona era quella di Cervignano (Udine), non lontano dall'abitazione della nonna che il giovane era appena andato a trovare. Secondo quanto riportato, il ragazzo era a bordo della sua automobile quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e andando a impattare violentemente contro ad un albero. Al momento del tragico evento c'era poca visibilità dovuta all'imperversare di un temporale.

Lo schianto violentissimo: grave il 21enne alla guida

Da quanto è stato riportato non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma ci sono le ipotesi degli agenti sopraggiunti sul luogo. Dai primi rilievi effettuati dalle autorità competenti pare che il giovane a bordo della sua Fiat Punto abbia perso il controllo dell’auto per via delle condizioni meteo altamente sfavorevoli mentre percorreva Via Caiù. Il 21enne avrebbe finito per schiantarsi contro un platano a bordo della carreggiata. I soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente hanno subito constatato come le sue condizioni fossero gravissime intubandolo e trasportandolo d’urgenza in ospedale.

